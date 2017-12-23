احداث اولین کشتارگاه صنعتی دزفول در مرحله مجوز است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد زارعیپیش از ظهر امروز شنبه در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان دزفول اظهار کرد: در حال حاضر تنها یک کشتارگاه در شهرستان وجود دارد که آن هم به صورت سنتی اداره می شود و در اختیار شهرداری است.

زارعی در خصوص آخرین وضعیت احداث کشتارگاه صنعتی در دزفول گفت: سرمایه گذار این طرح پای کار و آماده است. استعلام ها نیز گرفته شده و روند احداث این طرح در مرحله اخذ مجوزهای نهایی است.

وی افزود: در پروژه احداث کشتارگاه صنعتی، تمام صنایع جانبی از جمله ضایعات، فاضلاب، سردخانه و میدان دام در نظر گرفته شده و یک مجموعه کامل است.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول عنوان کرد: محدودیتی که در این بین وجود دارد این است که زمین در نظر گرفته شده برای سرمایه گذار پنج هکتاراست در حالی که بر اساس حد نصاب های ذکر شده در مجوزها این زمین می بایست فقط ۱.۵ هکتار باشد و در واقع صنایع جانبی در این موضوع لحاظ نشده است.

زارعی ادامه داد: هرچند ما در شهرستان در خصوص تحویل پنج هکتار زمین مشکلی نداریم و مقرر شده این مقدار زمین برای احداث مجتمع کامل کشتارگاه با صنایع جانبی تحویل داده شود تا مشکلی رخ ندهد ضمن اینکه نظر دامپزشکی نیزهمین پنج هکتار است.

وی درپایان گفت: هفته آینده جلسه ای با مسئولان متولی برگزار خواهد شد تا مشکل واگذاری زمین کشتارگاه برطرف شود و هرچه زودتر عملیات اجرایی این طرح با سرمایه بخش خصوصی در دزفول آغاز شود.

معاون امورشهری شهرداری دزفول نیز در این نشست اظهار کرد: برای احداث تصفیه خانه در کشتارگاه فعلی دزفول که به صورت سنتی اداره می شود ۱۵ میلیارد ریال اعتبارلازم است که با توجه به اینکه مقرر شده تا یک کشتارگاه صنعتی در دزفول احداث شود، صرف این اعتبار درست نیست.

محمد ابوالحلاج افزود: هر چند پس از برگزاری جلسات و بازدیدها به همراه اداره دامپزشکی و جهاد کشاورزی مقرر شد تا روشن شدن وضعیت کشتارگاه جدید هر۱۰ روز یک بار نسبت به تخلیه و اجرای اقدامات لازم در کشتارگاه سنتی اقدام کنیم.

وی ادامه داد: شهرداری آمادگی دارد در صورتی که فرمانداری نتواند زمین لازم را برای احداث کشتارگاه صنعتی برای سرمایه گذار تامین کند زمینی را در محل کشتارگاه سنتی به وی تحویل دهیم.