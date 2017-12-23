مدرسه ۶ کلاسه شهید«خلوص دهقانپور»در صومعه سرا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه با حضور مصطفی سالاری استاندار گیلان و جمعی از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان مدرسه شش کلاسه شهید «خلوص دهقانپور» در شهرستان صومعه سرا افتتاح شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس گیلان در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شش پروژه آموزشی در شهرستان صومعه سرا در دست ساخت است.

علی اکبر اوسط مقدم با بیان اینکه از تعداد دو پروژه مقاوم سازی و سه پروژه در حال احداث است، افزود: دو پروژه مقاوم سازی به بهره برداری رسیده است.

وی با اشاره به افتتاح مدرسه شهید «خلوص دهقانپور»، گفت: این مدرسه با همکاری بنیاد برکت احداث شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس گیلان با بیان اینکه ۹۳۹ میلیون تومان برای این پروژه ها هزینه شده است، تصریح کرد: از این میزان ۴۳۰ میلیون تومان توسط بنیاد برکت پرداخت شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه به همراه این پروژه نخستین کتابخانه محله محور استان گیلان نیز در شهرستان صومعه سرا افتتاح شد، یادآورشد: در ساعات ادارای این کتابخانه به وسلیه دانش اموزان و معلمان استفاده شده و در ساعات غیر اداری عموم مردم می توانند از ان استفاده کنند.

اوسط مقدم ادامه داد: با اجرای این طرح که ابتکار استان گیلان است سرانه فضای کتابخانه در سطح استان افزایش می یابد.