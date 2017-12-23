دومین دوسالانه خوشنویسی کردی در سنندج برگزار می شود

‌به گزارش خبرنگارمهر، دبیر دومین دوسالانه ی خوشنویسی کوردی امروز شنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران خبرگزاری های استان در سنندج از برگزاری دومین دوسالانه خوشنویسی کوردی در این استان خبرداد و گفت: دوسالانه خوشنویسی امسال به نام ملا حسن حزین نامگذاری شده است.

صابر میکائیلی بیان کرد: این برنامه در سطح ملی و با همکاری و حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان و با حضور خوشنویسان برتر و برجسته ایران در سنندج برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این دوسالانه در در رشته‌های خط نستعلیق، شکسته نستعلیق و گرایش‌های نوین خوشنویسی برگزار می‌شود، اظهارداشت: از جمله چهره های شاخص خوشنویسی ایران استاد علام حسین امیرخانی است که در این دوسالانه حضور پیدا می کنند.

وی ادامه داد: دوسالانه خوشنویسی کوردی با برپایی نمایشگاهی از آثار خوشنویسی ارسال شده به دبیر خانه ی دوسالانه در ۴ نگارخانه گالری سوره، ارشاد، دیار و سنه از ۸ تا ۱۸ دی ماه آغاز بکار می کند.

دبیر دومین دوسالانه خوشنویسی کوردی به اهداف برگزاری این برنامه اشاره کرد و افزود: ترویج و اشاعه هنر خوشنویسی، اهمیت بخشیدن به ادبیات و تکست کوردی، حضور هر چه بیشتر این بخش از ادبیات ملی در چهارچوب فضای تابلوهای خوشنویسی ایران از جمله اهداف تعریف شده برای دوسالانه های خوشنویسی کوردی است.

میکائیلی با بیان اینکه علاقمندان به مدت ۱۰ روز می توانند از این آثار دیدن کنند، گفت: اختتامیه این برنامه هم در روز پنج شنبه ۷ دی ماه در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار خواهد شد.



