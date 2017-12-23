به گزارش خبرنگار مهر، ناهید کوثری‌فرد ظهر شنبه در مراسم بهره برداری از مرکز دیابت مرکز آموزشی درمانی بعثت همدان اظهار کرد: ۵ تا ۶ درصد جمعیت شهری و ۳ درصد جامعه روستایی شهرستان همدان دیابت دارند و طبق آمار سال گذشته تعداد ۱۰هزار نفر در روستاهای شهرستان همدان مبتلا به دیابت شناسایی شدند.

ناهید کوثری‌فرد بابیان اینکه تعداد خانم‌های مبتلا به دیابت بیشتر است، گفت: ۱۹ درصد افراد مبتلا به دیابت در جهان به بیماری تیپ ۲ و ۱۰ درصد به دیابت تیپ یک مبتلا هستند.

وی با بیان اینکه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی توسط متخصصان و کارشناسان در این مرکز ارائه می‌شود، گفت: کارهای تحقیقاتی در حوزه دیابت نیز با معرفی هر یک از مراکز دانشگاهی استان همدان انجام می‌شود.

مدیرعامل انجمن دیابت همدان هدف از تشکیل این مرکز را کنترل مطلوب دیابت و پیشگیری از بروز عوارض آن و شناساندن دیابت به جامعه و ارتقای سطح آگاهی مردم دانست و گفت: این مرکز زیرنظر معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان فعالیت می‌کند.

وی فعالیت‌های مرکز دیابت را شامل پذیرش تمام بیماران دیابتی تیپ یک، پذیرش و ویزیت بیماران دیابتی سطح ۲ و ۳ که از قبل در این مرکز پرونده دارند، دانست و گفت: پذیرش و تشکیل پرونده برای بیماران دیابتی تیپ ۲ سطح ۲ و ۳ که قبلاً سطح یک بودند و از مراکز بهداشتی درمانی یا مطب خصوصی و یا بیمارستان به این مرکز ارجاع داده شده اند نیزدر برنامه است.

کوثری افزود: بیماران برای آموزش و رژیم درمانی و یا معاینات دوره ای تخصصی به این مرکز ارجاع داده می شوند.

وی با اشاره به حضور هفته ای سه روز پزشک متخصص داخلی برای ویزیت بیماران دیابتی ارجاع شده از مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی گفت: فعالیت‌های درمانی برای بیمارانی که از قبل پرونده دارند برحسب مورد شامل ویزیت، درخواست آزمایش، تنظیم داروهای خوراکی و انسولین، آموزش بر حسب نیاز و ارجاع به متخصص در صورت نیاز نیز مدنظر است.

مدیرعامل انجمن دیابت همدان کنترل علایم حیاتی و قد و وزن و چارت در پرونده، ویزیت توسط کارشناس تغذیه در صورت نیاز، چارت جواب آزمایش ها در پرونده، فعالیتهای درمانی در مورد بیمارانی که جهت تشکیل پرونده مراجعه کرده‌اند، تکمیل فرم‌های پرونده جهت بیمار توسط پزشک، پرستار و کارشناس تغذیه را از دیگر اقدامات دانست.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش چهره به چهره توسط پزشک، پرستار و کارشناس تغذیه بطور جداگانه؛ کنترل فشار خون، قد و وزن و چارت در پرونده، درخواست آزمایش‌های تکمیلی و ارجاع به متخصص در صورت نیا ز را از دیگر اقدامات عنوان کرد