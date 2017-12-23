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۲ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۱۲

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین:

پلمب ۴۲ مکان تجمع معتادان و فروشندگان مواد مخدر در قزوین

پلمب ۴۲ مکان تجمع معتادان و فروشندگان مواد مخدر در قزوین

قزوین- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین از پلمپ ۴۲ باب منزل در راستای پاکسازی مناطق آلوده از حیث مواد افیونی در قزوین خبر داد.

سرهنگ بیژن خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای برخورد جدی با فروشندگان و توزیع کنندگان موادمخدر، پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از ابتدای سال با هماهنگی دستگاه قضائی نسبت به انجام چندین طرح پاکسازی نقاط آلوده و طرح عملیاتی گروه ضربت مقابله با خرده فروشان موادمخدر در سطح استان اقدام کرده است.

وی افزود: این طرح ها که در نقاط آلوده استان اجرا شد از ابتدای سال ۱۳۹۶تاکنون تعداد ۴۲ باب منزل مسکونی که محل تجمع معتادان و مکان فروش مواد مخدر بود شناسایی و پلمب کردند.

سرهنگ خدایی تصریح کرد: اجرای طرح های مبارزه با مواد مخدر با تمام توان و با هماهنگی دستگاه قضائی استمرار دارد و از خانواده ها درخواست داریم نظارت و کنترل بیشتری به فرزندان خود داشته و پلیس را در مبارزه با سوداگران مرگ از طریق ارائه اخبار و اطلاعات فعالیت آنان با تلفن ۱۱۰ یاری کنند.

کد مطلب 4180307

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