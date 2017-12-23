پلمب ۴۲ مکان تجمع معتادان و فروشندگان مواد مخدر در قزوین

سرهنگ بیژن خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای برخورد جدی با فروشندگان و توزیع کنندگان موادمخدر، پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از ابتدای سال با هماهنگی دستگاه قضائی نسبت به انجام چندین طرح پاکسازی نقاط آلوده و طرح عملیاتی گروه ضربت مقابله با خرده فروشان موادمخدر در سطح استان اقدام کرده است.

وی افزود: این طرح ها که در نقاط آلوده استان اجرا شد از ابتدای سال ۱۳۹۶تاکنون تعداد ۴۲ باب منزل مسکونی که محل تجمع معتادان و مکان فروش مواد مخدر بود شناسایی و پلمب کردند.

سرهنگ خدایی تصریح کرد: اجرای طرح های مبارزه با مواد مخدر با تمام توان و با هماهنگی دستگاه قضائی استمرار دارد و از خانواده ها درخواست داریم نظارت و کنترل بیشتری به فرزندان خود داشته و پلیس را در مبارزه با سوداگران مرگ از طریق ارائه اخبار و اطلاعات فعالیت آنان با تلفن ۱۱۰ یاری کنند.