به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام سید احمد خاتمی خطیب جمعه تهران در خطبه اول نماز جمعه به عملکرد انتخاباتی با تقوا و عملکرد انتخاباتی بدون تقوی اشاره کرد و گفت : اصل در انتخابات ما حضور مردم در صحنه و رای دادن است که این امر مبنای قرآنی دارد و از سویی دیگر عمل به تقواست .

وی گفت : مومنان واقعی کسانی هستند که در کارهایی که حضور آنها ضروری است حاضرند و بی اجازه صحنه را ترک نمی‌کنند .

خاتمی حضوردر نمازجمعه ، جهاد و جبهه و جنگ و انتخابات را از مصادیق امر جامع ، تقوا در مسائل حساس کشور عنوان کرد و عقب نشینی دشمنان از توطئه های خود علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، انسجام و استحکام نظام را از برکات انتخابات خواند.

وی تاکید کرد : تا زمانی که مردم در پای صندوقهای رای حاضر شوند ، دشمن به خود این اجازه را نخواهد داد تا لحظه ای به فکر حمله و تجاوز به کشورمان را در سر خود بپروراند .

خطیب این هفته نماز جمعه تهران به ملت ایران توصیه کرد حضور فعال و دقیقی در انتخابات آتی داشته باشند و گفت : ملت ایران باید در درجه اول به بینش و امانتداری یک فرد توجه داشته باشد زیرا بینش هر کاندیدا دو رفتار اجتماعی و سیاسی را در بر خواهد داشت.

وی گفت : متاسفانه در برخی از انتخابات دیده می شود که برخی از کاندیداهای انتخاباتی از بیت المال و یا اموال دولت و دفاتر سازمانها خرج عمومی می کنند که این امر بر خلاف تمامی قوانین و تقوای انتخاباتی است .

خاتمی خطاب به هواداران تمامی کاندیداهای انتخابات آتی نیز گفت : کاندیداها و هواداران مراقب باشند تا کاری برخلاف عرف انجام ندهند ، آنان تلاش کنند تا برای رضای خدا فعالیت کنند هر چند که با سلیقه آنان همخوانی نداشته باشد .

وی ادامه داد : متاسفانه برخی از افراد بازار انتخابات را بازار بی حیایی و تخریب می دانند که این امر مغایر با ولایت الهی است .

خطیب جمعه تهران اهمیت انتخابات مجلس خبرگان را یاد آور شد و گفت : تخریب کاندیداهای مجلس خبرگان از سوی برخی گروهها و افراد در اصل گناه بزرگی به شمار می رود زیرا بسیاری از این افراد اشخاص عادل و با تقوا هستند که امام خمینی نیز اهانت به نمایندگان مجلس خبرگان را گناهی بزرگ برشمرده است .

وی گفت : ملت ایران در این انتخابات شایسته ترین افراد را انتخاب کنند زیرا شایسته ترین افراد اشخاصی هستند که در کنار تدین ازتوانایی با مدیریتی بالا برخوردارند .

به گفته وی کسی که نماز شب خوان باشد ، ولی اهل تلاش و جهاد نباشد نمی تواند برای مجلس خبرگان مفید واقع گردد .

خاتمی خطاب به مردم استان تهران در خصوص حضور فعال و انتخاب اشخاص واجد شرایط گفت : در استان تهران مردم برای اینکه بتوانند به راحتی و با دقت تمام رای دهند ، به پشت صحنه افراد نگاه کنند ، ببینند که اگر پشت صحنه آنان دینمداری وجود دارد بدانند که کاندیداهای آنان نیز همانگونه اند ولی اگر پشت صحنه افراد را دیدید که به دین کاری ندارند، بدانید که کاندیداهای آنان نیز همچون پشت صحنه خواهد بود .

خطیب جمعه این هفته تهران در پایان خطبه اول نماز جمعه از آحاد ملت خواست تا در جمعه آینده حضور پرشور و فعال در انتخابات داشته باشند .

خاتمی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به حضور نخست وزیر دولت خودگردان فلسطین در تهران گفت : یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران این است که از آرمان و حقوق مردم فلسطین دفاع کرده و همواره خواستار برگرداندن حقوق ملت فلسطین هستند . که امام خمینی ( ره ) در این زمینه گام های بیشماری برداشتند که اعلام روزجهانی قدس در پایان ماه مبارک رمضان نمونه بارز آن است .

وی گفت : ما براین باوریم که تنها منجی فلسطین اسلام است، زیرا تنها چیزی که برای غرب مخصوصا اسرائیل و آمریکا مطرح نیست ، دموکراسی است .

وی با اشاره به 16 آذر روز دانشجو و خواستگاه دانشجویان در این روز گفت : دانشجویان در این روز با اعتراضات خود نشان دادند که دیگر رژیم شاه را نمی خواهند و به دنبال دموکراسی اسلامی هستند که اعتراض به حضور نیکسون نمونه بارزآن است .

خطیب نماز جمعه تهران گفت : ما بسیار خوشحالیم که هم اکنون نیز جنبش ضد استکتباری در دانشگاههای سراسر کشور ادامه دارد که نامه شانزده هزار دانشجو به رئیس جمهور آمریکا نشان ازفعال بودن این جنبش است .

خاتمی در ادامه به عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در کشور اشاره کرد و گفت : مهندسی فرهنگی کشور بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است که خوشبختانه گامهای بسیاری در این زمینه برداشته شده ، اما این حق ملت است که در اندیشه مبارزه طلبی‌شان تقاضای مبارزه قاطع با فساد فرهنگی در کشور را خواستار باشند ، فسادی که اگر به آن توجه نشود کشور را با مشکل فراوان روبرو خواهد کرد .

وی گفت : ما از شورای عالی انقلاب فرهنگی می خواهیم تا مصوبات فرهنگی کشور را هر چه زودتر به نتیجه برساند .

خطیب نماز جمعه این هفته تهران در بخش دیگری از سخنان خود به مساتل بین المللی از جمله پرونده هسته ای کشورمان و نشست اعضای گروه 1+5 اشاره کرد و گفت : اگر عاقلی در جمع اعضای گروه 1+5 وجود دارد، باید بداند که به جای برپایی این نشست های بی حاصل باید در سر میز مذاکره بنشینند ، زیرا آنان باید بدانند که بنای جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرونده هسته ای بنای ستیزه جویی نیست .

خاتمی گفت : گروههای 1+5 باید بدانند که ملت ایران تا احقاق کامل حقشان در خصوص پرونده هسته ای ایستادگی خواهند کرد .

وی خطاب به گروههای 1+5 گفت : از همین تریبون به این گروه اعلام می کنم که اگر دراین نشست ها نتیجه ای حاصل و قطعنامه شیطانی در خصوص پرونده هسته ای ایران از سوی آنان صادر شود ، باید بدانند که ملت ایران از حقوق هسته ای خود، ذره ای عقب نشینی نخواهند کرد .

خطیب نماز جمعه تهران همچنین با اشاره به خواست ملت لبنان برای تشکیل دولت وحدت ملی خطاب به دولتمردان لبنان گفت : آنچه مقاومت می گوید یک حرف منطقی است، زیرا ملت لبنان بر این اعتقادند که شیعه و سنی به اندازه وزنشان در دولت سمت داشته باشند .

خاتمی گفت: نخست وزیر لبنان چرا در حال حاضر با آدرس های غلط دست به فرافکنی هایی می زند که باعث بوجود آمدن اختلاف و اغتشاش در آن کشور شود .

وی خطاب به اولمرت نخست وزیر لبنان نیز گفت : اولمرت باید بداند که با طناب پوسیده آمریکا و انگلیس نمی توان به چاه رفت .

خاتمی همچنین به جنایت های دولتمردان آمریکا در عراق اشاره کرد و گفت : هر چه قدر از حضور متجاوزان در عراق می گذرد ما شاهد به وجود آمدن مشکلات بسیار در این کشور هستیم . زیرا آمریکائیان در عراق به طور کامل شکست خورده اند .

خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد : مردم عراق آمدند و دولت تشکیل دادند ، حال اگر آمریکایی ها با شعار برقراری دموکراسی به عراق آمده اند باید بدانند که دولت عراق در این کشور آنهم توسط مردم تشکیل شد پس وقت ترک این کشور است .

خاتمی همچنین خطاب به دموکراتها در آمریکا گفت : دموکراتها از شکست مفتضحانه و عملکرد جمهوری خواهان در سالهای گذشته درس بگیرند واشتباهات آنان را تکرار نکنند .

وی در پایان گفت : سران آمریکا ، آمریکای جنوبی را چهل سال به عنوان حیات خلوت خود به حساب می آوردند ولی امروز با پیروزی هوگوچاوز می بینیم که امریکای جنوبی امروز به یکی از مخالفان سرسخت سران و دولتمردان کاخ سفید تبدیل شده است .