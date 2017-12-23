به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز پیش از ظهر شنبه در جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان سمنان به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری ضمن تأکید به اینکه باید مصوبهای در خصوص زمان پاسخ به استعلام ثبت شود، ابراز داشت: استعلام از ارگانهای دولتی در اسرع وقت باید پاسخ داده شود چراکه این مهم از انتظارات مردم و بهخصوص سرمایهگذاران به شمار میرود.
وی بابیان اینکه پاسخ به سرمایهگذاران در استان سمنان باید در حداقل زمان ممکن صورت گیرد، افزود: تسریع در پاسخگویی سبب میشود تا سرمایهگذاران دچار سرگردانی نشوند و باانگیزه و دلگرمی بیشتر در امر تولید و اشتغال مشارکت داشته باشند.
استاندار سمنان بابیان اینکه در استان حدوداً ۳۲۵ روز در سال هوا آفتابی است، ابراز داشت: این استان بهترین مکان برای سرمایهگذاری در حوزه انرژی خورشیدی است که باید از این فرصت خدادادی در راستای توسعه و پیشرفت این دیار بهره برد.
خباز در ادامه تصریح کرد: ظرفیتهای بیشماری در استان سمنان برای سرمایهگذاری وجود دارد که گاها با ضعف مدیریت در شهرستانها سرمایهگذار نمیتواند گامی به جلو بردارد لذا دستگاههای اجرایی و بانکهای استان سمنان باید در تسریع مشکلات سرمایهگذاری کوشا باشند.
وی بابیان اینکه سند آمایش سرزمین استان سمنان بهزودی آماده خواهد شد، افزود: تدوین این سند و توجه به آن ازجمله ضرورت محسوب میشود که خوشبختانه این طرح در حال نهایی شدن است.
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