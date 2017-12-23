فسادهای اعلام شده از سوی رسانه ها پاسخ داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی پیش از ظهر شنبه در دیدار با مدیرکل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی معاونت اجتماعی قوه قضاییه بیان کرد: قوه قضاییه بنا بر اسلام باید جایگاه ویژه ای داشته باشد.

وی با بیان اینکه این نهاد باید با دقت و دلسوزی از مفاسد جلوگیری کند، افزود: مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه را با مشکل مواجه کرده بنابراین خواستار قوه قضاییه قوی هستیم.

آیت الله عبادی با بیان اینکه باید برنامه ها اجرایی و عملیاتی شود، افزود: اجرای به موقع احکام به مردم جرات و امنیت می دهد.

وی با بیان اینکه تربیت جامعه از فلسفه های مهم مسائل قضایی است، اظهار کرد: باید در قوه قضاییه مراقبت و احتیاط سرلوحه کار قرار گیرد تا حق کسی ضایع نشود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: حقوق قابل برگشت نبوده و باید در دنیای دیگری جبران شود بنابراین باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به نقد و انتقاد رسانه ها پیرامون مسائل مختلف جامعه بیان کرد: رانت ها و حقوق های نجومی از رسانه ها اعلام می شود این در حالی است که این ادعاها نه تنها تکذیب نمی شود بلکه نسبت به آن بی تفاوت هستند.

آیت الله عبادی ادامه داد: فسادها از زبان رسانه اعلام می شود، اگر دروغ است که تکذیب کنند و اگر راست است چرا بی تفاوت بودند؟

وی با بیان اینکه در کشورهایی مانند چین، آمار و ارقام فساد بلافاصله اعلام می شود، اظهار کرد: زمانی که تباهی و فساد گزارش می شود و عکس العملی نیز انجام نمی شود، فایده ای ندارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه باید حساب منافع ملی را داشته باشیم، افزود: برای ما ننگ است برای کشوری که همه چیز دارد، سنگ حمام و فرش را از خارج وارد کنیم.

وی با اشاره به ناهنجاری های اخیر در مناطق تفریحی طبس بیان کرد: گزارش های تکان دهده ای اعلام شده اما مسئولان نسبت به این موضوع بی تفاوت هستند.