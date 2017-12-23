طرح اشتغالزایی در ۱۴۰ روستای استان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود باقری ظهر شنبه در اولین نشست فرصتهای شغلی صنایع دستی افزود: در راستای توسعه و رونق اشتغالزایی صنایع دستی استان ۳۰ میلیارد تومان اعتبار در سال ۹۶ اختاص یافت.

وی بیان داشت: این امر در راستای جلوگیری از مهاجرت معکوس در روستاها انجام می شود و با این اعتبار برای ۶۵۷ نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با بیان اینکه تنها با پنج میلیون تومان تسهیلات می‌توان در این حوزه اشتغال ایجاد کرد، گفت: در راستای ایجاد اشتغال پایدار د ردیگر حوزه ها تا ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است.

باقری اظهار داشت: توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار با محوریت صنایع دستی از مهمترین اهداف اشتغالزایی در روستاها است.

وی افزود: در راستای اشتغالزایی باید هنرمندان این رشته برای ایجاد کار گاههای تولیدی واشتغالزایی انفرادی به بانکهای عامل معرفی شوند.