دی ماه با هوای ناسالم آغاز شد/شاخص کیفی ۱۳۰

بابک صادقیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتدای آذرماه تاکنون تنها ۱۲ روز هوای سالم را شاهد بودیم و در مابقی این ۳۲ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس یا عموم مردم را داشتیم.
وی افزود: امروز نیز وضعیت هوای اصفهان با میانگین شاخص کیفی ۱۳۰ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس ثبت شده است.
رئیس امور آزمایشگاههای محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه در برخی ایستگاههای سنجش آلودگی شاهد شاخص بیش از ۱۵۰ و هوای ناسالم برای عموم هستیم، بیان داشت: در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر شاخص کیفی هوا در ایستگاههای میدان احمد آباد با ۱۲۸، بلوار دانشگاه ۱۲۹، خیابان پروین ۱۱۶، رودکی ۱۱۸، چهارباغ خواجو ۱۴۱ و بزرگراه خرازی ۱۲۷ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد و در میدان امام حسین (ع) با ۱۵۲ در وضعیت ناسالم برای عموم ثبت شده است.
وی با بیان اینکه وضعیت هوا در ایستگاههای سنجش آلایندگی در شهرستانهای مختلف استان سالم و ناسالم گزارش شده است، تاکید کرد: کیفیت هوا در خمینیشهر با میانگین شاخص کیفی ۱۲۸ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس ثبت شده است و در کاشان با ۸۰، مبارکه ۶۲ و سگزی با ۶۵ سالم گزارش میشود.
گفتنی است، شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس (افراد دچار بیماریهای قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.
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