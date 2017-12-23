مخالفت نیمی از آمریکایی ها با جانبداری آمریکا از اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نظرسنجی شبکه تلویزیونی سی ان ان ۴۹ درصد مردم آمریکا مخالف انتقال سفارت این کشور از تل آویو به قدس(اورشلیم) هستند.

بر اساس این نظر سنجی، ۴۴ درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی با تصمیم ترامپ مبنی بر به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل موافق بوده اند و ۴۵ درصد نیز مخالف این تصمیم ترامپ هستند.

همچنین نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که ۴۹ درصد مخالف انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم و ۳۹ درصد نیز موافق این انتقال هستند.

دو سوم شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعلام کرده اند که آمریکا نباید از یکی از طرف ها (اسرائیل یا فلسطین) جانبداری کند.

این نظرسنجی از ۱۴ تا ۱۷ دسامبر و با شرکت ۱۰۰۱ نفر انجام شد.

پیش از این مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آراء علیه تصمیم ترامپ در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل رای داد.

گفتنی است که ترامپ روز ششم دسامبر طی سخنانی در کاخ سفید، قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و به وزارت امور خارجه آمریکا دستور داد که مقدمات انتقال سفارت این کشور از تل آویو به قدس را مهیا کند.

این امر برخلاف قطعنامه های سازمان ملل و نظر اکثر کشورهای دنیا از جمله متحدین آمریکا در اروپا و کشورهای عربی و اسلامی است که معتقدند این اقدام آمریکا می تواند چشم انداز حل و فصل مسالمت آمیز مسئله فلسطین و اسرائیل را تحت تاثیر قرار دهد. این تصمیم ترامپ، موجی از واکنش های منفی را در دنیا به همراه داشته است.