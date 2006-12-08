" ارزنده " در مرحله مقدماتی رقابتهای پرش طول حذف شد

به گزارش خبرنگار مهراز قطر، محمد ارزنده صبح امروز در مرحله مقدماتی مسابقات دوومیدانی در ماده پرش طول به مصاف حریفان رفت و با پرشی به طول 6 متر و 92 سانتیمتر مقامی بهتر ازهشتم گروه خود به دست نیاورد.

در این گروه حسین طاهرالصبا از عربستان با پرشی به طول 7 متر و 67 سانتیمتر به عنوان نخست رسید و ورزشکارانی از فیلیپین و کویت به ترتیب دوم و سوم شدند.

بدین ترتیب ازرنده از راهیابی به مرحله نهایی این رقابتها بازماند و نخستین نمره منفی در کارنامه دوومیدانی کاران کشورمان در پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی به ثبت رسید.