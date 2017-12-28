۷ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۵۳

در کهگیلویه و بویراحمد؛

اجرای طرح اسقاط خودروهای فرسوده/ویدیوی مهر از مراحل عملیات اسقاط

یاسوج- طرح اسقاط خودروهای فرسوده با هدف کاهش آلایندگی هوا و بهبود وضعیت ایمنی و حمل و نقل در کهگیلویه و بویراحمد در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح با هدفگذاری افزایش ایمنی، کاهش تصادفات، بهبود حمل و نقل و کاهش آلایندگی هوا در استان اجرایی شده است.

در حال حاضر تنها مرکز اسقاط خودروی استان در شهر یاسوج فعال است.

با توجه به اینکه کهگیلویه و بویراحمد از هوای سالمی برخوردار است، با هدف جلوگیری از افزایش آلایندگی ها، بهبود ضریب ایمنی و حذف خودروهای فرسوده، ایجاد مراکز اسقاط در سایر شهرهای استان با هدفگذاری زمانی و حسب نیاز اجرایی خواهد شد.

افزایش تعداد خودروها در استان، جوان سازی بیش از پیش ناوگان حمل و نقل عمومی و اجرای مطلوب اسقاط خودروهای فرسوده را طلب می کند.

ویدیوی مهر مراحل اسقاط یک خودروی فرسوده را به تصویر می کشد.

