فرزین نوبرانی کارگردان نمایش «فکت» نوشته فارا فرقدان که در بخش صحنه‌ای ششمین جشنواره تئاتر شهر حضور دارد درباره داستان این نمایش به خبرنگار مهر گفت: داستان این نمایش درباره نویسنده‌ای شکست‌خورده است که از زندگی خود خسته شده است. همسر این نویسنده به او پیشنهاد می‌کند سراغ یک نویسنده مطرح و موفق بروند و از او کمک بگیرند اما همسر نویسنده با پیشنهادی وحشتناک از سوی نویسنده مطرح مواجه می‌شود.

وی درباره دلیل حضور خود در ششمین جشنواره تئاتر شهر بیان کرد: جشنواره تئاتر شهر برخی معیارها را در نظر گرفته بود که این معیارها کاملا با نمایشنامه «فکت» هم‌خوانی داشت. این نمایش درباره افراد شکست‌خورده، حسادت و ... است که موضوع‌هایی انسانی هستند و من نیز به همین دلیل این نمایشنامه را برای اجرا انتخاب کردم.

این کارگردان تئاتر درباره اجرای عمومی نمایش «فکت» گفت: این نمایش را برای اجرای عمومی آماده کرده‌ام اما در وهله نخست هدف من موفقیت در جشنواره تئاتر شهر است چون وقتی نمایشی در جشنواره موفق ظاهر شود برای اجرای عمومی می‌توان با شرایط بهتری برنامه‌ریزی کرد. مطمئنا این نمایش را در سال۹۷ در تهران به اجرای عمومی خواهم برد که در حال حاضر یک نوبت اجرا در تماشاخانه استاد انتظامی نیز دارم و البته برنامه‌ریزی‌هایی هم برای اجرای نمایش در خارج از ایران انجام داده‌ام.

نوبرانی درباره جشنواره تئاتر شهر یادآور شد: جشنواره تئاتر شهر یکی از جشنواره‌های شناخته شده تئاتر محسوب می‌شود که اگر تداوم یابد شرایط برگزاری این رویداد بهتر خواهد شد. خوشبختانه داوران و مسئولان برگزاری جشنواره از اهالی تئاتر انتخاب می‌شوند که این مساله نویدبخش برگزاری جشنواره‌ای باکیفیت است.

وی درباره برگزار شدن جشنواره در پردیس تئاتر تهران عنوان کرد: خوشبختانه پردیس تئاتر تهران مخاطبان خود را پیدا کرده است و از سویی دیگر چه سالن‌های تئاتر این مجموعه و چه پلاتوهای آن از شرایط بسیار خوبی برخوردار هستند. اگر مسئولان این پردیس بتوانند هنرمندان را در این مجموعه گرد هم بیاورند، می‌توانند پردیس تئاتر تهران را به یکی از مهم‌ترین مراکز تئاتر تبدیل کنند که یکی از راهکارها نیز این است که شهرداری و ستاد برگزاری جشنواره تئاتر فجر تفاهم‌نامه‌ای امضا کنند تا این جشنواره در پردیس تئاتر تهران برگزار شود.

کارگردان «فکت» در پایان یادآور شد: «فکت» کاری از گروه تئاتر خلاق است. ایده‌پرداز، دراماتوژ، طراح و کارگردان این نمایش خودم هستم و فریار سادات‌حسینی هم به‌عنوان مشاور نویسنده کنار گروه بوده است. صائم متانی، شبنم اسکندری، عباس علیرضا، فاطمه راد، عطیه حسینی‌نژاد و نسیم ایمانی گروه بازیگران این اثر را تشکیل می‌دهند.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به علی کلانتری طراح صدا و موسیقی، هانیه خسروان طراح حرکات، آیدا خیام طراح لباس، سمیه فراهانی طراح گریم، ثمین سالک و افسانه خلفی مجریان گریم، مصطفی قریشی دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، مژده افسری و سوره قدمی دستیار کارگردان و کامیار ساده‌میری عکاس اشاره کرد.

نمایش «فکت» یکشنبه سوم دی ماه در ۲ نوبت ۱۶ و ۱۸ در سالن استاد محمد پردیس تئاتر تهران به صحنه می رود.