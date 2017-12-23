جزئیات امهال و تنفس بانکی در شهرستانهای زلزله زده کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از زلزله ۷.۳ دهم ریشتری در استان کرمانشاه و وارد شدن خسارات عدیده به ۷ شهرستان در استان کرمانشاه دولت وعده داد که افراد آسیب دیده می توانند تنفسی دو ساله در باز پرداخت وام‌های بانکی داشته باشند.

این تنفس بر اساس ابلاغ استانداری در شهرستان‌های سرپلذهاب، روانسر، پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی، قصرشیرین، گیلانغرب، اسلام آباد غرب، دالاهو، دو بخش کوزران و ماهیدشت، خواهد بود.

لازم به ذکر است؛ بقیه بخش‌های شهرستان کرمانشاه با بازرسی بخش‌های مسئول در استانداری کرمانشاه در صورت آسیب دیدن شامل امهال خواهند شد.

همچنین برای امهال وام ها نیازی به مراجعه مستقیم زلزله زدگان به بانک ها وجود ندارند و تهیه لیست افراد بدهکار توسط خود بانک ها و موسسات مالی انجام می شود.