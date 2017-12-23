حجتالاسلام صلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام زمان انتخابات شورای هیئتهای مذهبی شهرستان کرج، اظهار کرد: انتخابات جمعه هشتم دیماه از ساعت ۹ تا ۱۶ عصر برگزار خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه مسئولان هیئتهای مذهبی در صورتی که مجوز هیئت خود را تمدید کرده باشند اجازه حضور در انتخابات را دارند، گفت: مسئولان هیئتهای مذهبی در صورتی که موفق به تمدید مجوز هیئت خود نشدهاند میتوانند با مراجعه به اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کرج اقدام به تمدید مجوز کنند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کرج محل برگزاری انتخابات شورای هیئتهای مذهبی را اعلام کرد و گفت: این سری از انتخابات در سه شعبه کرج نو، بلوار شهید مصطفی خمینی (ره)، مجتمع کسری، اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کرج، مهرشهر مصلی نماز جمعه و مصلی نماز جمعه گرمدره برگزار خواهد شد.
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