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۱۷ آذر ۱۳۸۵، ۱۴:۴۹

امام جمعه موقت اراک:

همه باید برای حضور در انتخابات احساس تکلیف کنند

امام جمعه موقت اراک گفت: دشمن در پی تضعیف ارکان نظام به ویژه رهبری است و مردم با حضور پرشور خود در انتخابات تلاشهای دشمن را ناکام خواهند گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر فصیحی در خطبه های امروز نمازجمعه اراک افزود: امام راحل تاکید فراوانی بر حضور در انتخابات داشتند و رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر اهمیت حضور مردم تاکید کرده اند.

 

وی تصریح کرد: مجلس خبرگان نقش مهمی در سرنوشت کشور دارد و بر علاوه بر انتخاب رهبری بر عملکرد وی نظارت دارد و این چیز کمی نیست.

 

امام جمعه موقت اراک حضور در انتخابات همراه با آگاهی را ضروری دانست  و گفت: همه باید برای حضور در انتخابات احساس تکلیف کنند و با شناخت به انتخاب افراد مد نظر خود در روز رای گیری بپردازند.

 

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت انتخابات شوراهای شهر ور وستا گفت: شوراها محل کار سیاسی نیست و باید کسانی را به این شوراها بفرستیم که  برای عمران و آبادانی منطقه ما گامی بردارند.

 

حجت الاسلام فصیحی  تصریح کرد: شوراها با شناسایی مشکلات  مردم باید در مسیر بهسازی شهری و روستایی گام بردارند.

 

وی  در بخشدیگری از سخنانش گفت: آنچه آمریکا را رد اجرای طرح خاورمیانه بزرگ  ناکام گذاشت، مقاومت ملتهای فلسطین و مقاومت لبنان بود که شجاعانه در مقابل اسرائیل تا دندان مجهز شده به سلاحهای کشورهای قدرتمند شکست داد و قدرت اسلام و اتحاد را بار دیگر به همه نشان داد.

 

فصیحی در خطبه های نمازجمعه با تاکید بر رعایت تقوا و پرهیزگاری گفت: تقوا پناهگاه مومن در دنیایی ست که به همه آلودگی ها آلوده شده است .

کد مطلب 418039

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