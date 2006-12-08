به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر فصیحی در خطبه های امروز نمازجمعه اراک افزود: امام راحل تاکید فراوانی بر حضور در انتخابات داشتند و رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر اهمیت حضور مردم تاکید کرده اند.

وی تصریح کرد: مجلس خبرگان نقش مهمی در سرنوشت کشور دارد و بر علاوه بر انتخاب رهبری بر عملکرد وی نظارت دارد و این چیز کمی نیست.

امام جمعه موقت اراک حضور در انتخابات همراه با آگاهی را ضروری دانست و گفت: همه باید برای حضور در انتخابات احساس تکلیف کنند و با شناخت به انتخاب افراد مد نظر خود در روز رای گیری بپردازند.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت انتخابات شوراهای شهر ور وستا گفت: شوراها محل کار سیاسی نیست و باید کسانی را به این شوراها بفرستیم که برای عمران و آبادانی منطقه ما گامی بردارند.

حجت الاسلام فصیحی تصریح کرد: شوراها با شناسایی مشکلات مردم باید در مسیر بهسازی شهری و روستایی گام بردارند.

وی در بخشدیگری از سخنانش گفت: آنچه آمریکا را رد اجرای طرح خاورمیانه بزرگ ناکام گذاشت، مقاومت ملتهای فلسطین و مقاومت لبنان بود که شجاعانه در مقابل اسرائیل تا دندان مجهز شده به سلاحهای کشورهای قدرتمند شکست داد و قدرت اسلام و اتحاد را بار دیگر به همه نشان داد.

فصیحی در خطبه های نمازجمعه با تاکید بر رعایت تقوا و پرهیزگاری گفت: تقوا پناهگاه مومن در دنیایی ست که به همه آلودگی ها آلوده شده است .