۷۱۱ میلیارد ریال تسهیلات به طرحهای صنعتی استان قزوین پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانپور روز شنبه در حاشیه بازدید یکی از مدیر امور شعب بانکهای تخصصی از چند واحد تولیدی و طرح صنعتی در شهرک صنعتی کاسپین اظهارداشت: ز ابتدای سالجاری ۱۶۸ طرح و واحد صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان قزوین برای دریافت تسهیلات طرح رونق به بانک های عامل با هدف رونق اقتصادی، تولید و ایجاد اشتغال پایدار معرفی شدند.

وی افزود: در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی، رفع موانع تولید، فعال سازی ظرفیت تولیدی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط و ارتقاء توان رقابت پذیری آنها و کمک به راه اندازی واحدها و طرحهای صنعتی بیش از ۱۶۸ پرونده متقاضیانی که در سایت بهین یاب ثبت نام کردند بررسی و به بانکهای عامل معرفی شد.

خانپور با اشاره به تسهیلات پرداختی به واحدها و طرحهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی گفت: از میان ۱۶۸ طرح مصوب در سایت بهین یاب به ۵۱ واحد صنعتی و ۸ طرح صنعتی، مبلغ ۷۱۱ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است و تعدادی از واحدهای مستقر در شهرک ها به صورت مستقیم و هماهنگی با بانک ها تسهیلات دریافت کرده اند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین تصریح کرد:طرحها و واحدهای صنعتی که تکمیل کننده زنجیره تامین، دارای بازار و اشتغالزایی مناسب، صادرات گرا، دانش بنیان وصنایع نوین رقابت پذیر با واحدهای صنعتی کوچک و متوسط باشند برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی خواهند شد.