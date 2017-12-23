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۲ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۲۲

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین:

۷۱۱ میلیارد ریال تسهیلات به طرحهای صنعتی استان قزوین پرداخت شد

۷۱۱ میلیارد ریال تسهیلات به طرحهای صنعتی استان قزوین پرداخت شد

قزوین- مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۱۱ میلیارد تومان تسهیلات به ۱۶۸ طرح و واحد صنعتی استان قزوین پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانپور روز شنبه در حاشیه بازدید یکی از مدیر امور شعب بانکهای تخصصی  از چند واحد تولیدی و طرح صنعتی در شهرک صنعتی کاسپین اظهارداشت: ز ابتدای سالجاری ۱۶۸ طرح و واحد صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان قزوین برای دریافت تسهیلات طرح رونق به بانک های عامل با هدف رونق اقتصادی، تولید و ایجاد اشتغال پایدار معرفی شدند.

وی افزود: در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی، رفع موانع تولید، فعال سازی ظرفیت تولیدی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط و ارتقاء توان رقابت پذیری آنها و کمک به راه اندازی واحدها و طرحهای صنعتی بیش از ۱۶۸ پرونده متقاضیانی که در سایت بهین یاب ثبت نام کردند بررسی و به بانکهای عامل معرفی شد.

خانپور با اشاره به تسهیلات پرداختی به واحدها و طرحهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی گفت: از میان ۱۶۸ طرح مصوب در سایت بهین یاب به ۵۱ واحد صنعتی و ۸ طرح صنعتی، مبلغ ۷۱۱ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است و تعدادی از واحدهای مستقر در شهرک ها به صورت مستقیم و هماهنگی با بانک ها تسهیلات دریافت کرده اند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین تصریح کرد:طرحها و واحدهای صنعتی که تکمیل کننده زنجیره تامین، دارای بازار و اشتغالزایی مناسب، صادرات گرا، دانش بنیان وصنایع نوین رقابت پذیر با واحدهای صنعتی کوچک و متوسط باشند برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی خواهند شد.

کد مطلب 4180405

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