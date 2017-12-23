«علی شاهینی» ‏پژوهشگر برتر کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور، علی شاهینی مدرس حقوق و رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود موفق به کسب رتبه پژوهشگر برتر شد.

شاهینی دانش آموخته رشته حقوق از دانشگاه خوارزمی تهران است و تالیف هشت عنوان کتاب، ده ها ‌مقاله علمی و پژوهشی در مجلات داخلی و خارجی را دارد.

وی استاد ‌راهنمای بیش از ۳۰ پایان نامه کارشناسی ارشد بوده و شرکت و ارائه مقاله در ده ها همایش، کنفرانس های علمی ‌بین المللی، ملی و منطقه ای را در کارنامه علمی، آموزشی و پژوهشی خود دارد. ‌

رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود در سال گذشته نیز به عنوان پژوهشگر برتر ‌کشور شناخته شد و از سوی مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه پیام نور مورد تقدیر قرار گرفت. ‌