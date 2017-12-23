۸۴.۴ درصد از جمعیت بالای شش سال استان باسواد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: میانگین بادسوادی در کشور ۸۷.۶درصد است.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۴ هزار نفر بیسواد در این استان وجود دارد، اظهار داشت: از مجموع بیسوادان این استان ۹۲۰۵ نفر مرد و ۲۴ هزار و ۹۰۱ نفر نیز زن هستند.

زارع پور تصریح کرد: براساس سرشماری سال ۹۵ جمعیت استان ۷۱۳هزار و ۵۲ نفر است که از این تعداد ۵۰.۷ درصد مرد و ۴۹.۳ و درصد نیز زن هستند.

وی افزود: میزان باسوادی مردان شش سال به بالاتر این استان ۸۹.۳درصد و زنان نیز ۷۹.۴درصد است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان جمعیت هدف سوادآموزی استان را ۴۷۱ هزار و ۱۵۲ نفر عنوان کرد و گفت: میزان باسوادی در این گروه سنی ۹۲.۷درصد است در حالی که میانگین کشوری ۹۴.۷درصد است.

زارع پور اظهار داشت: در چهارسال میزان باسوادشدن این گروه در استان ۲.۳ درصد افزایش یافته و به ۹۴.۵ درصد رسیده است.

مدیرکل آموزش وپرورش استان میزان با سوادی در شهرستان بویراحمد را ۹۳.۸درصد، در گچساران ۹۶.۶ درصد، در لنده ۸۸.۴ درصد، در باشت ۹۲درصد، در بهمئی ۹۱.۲ درصد، در چرام ۹۲.۶ درصد، در دنا ۹۲ درصد و در کهگیلویه ۸۸.۲ درصد عنوان کرد.