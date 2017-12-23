انجمنی برای نشست سالانه فلسفه راستی گرایانه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست سالانه انجمن فلسفه راستی گرایانه، در روزهای ۱۸- ۲۰ مه ۲۰۱۸ در دانشگاه کانکتیکات ایالات متحده برگزار میشود.
جامعه فلسفه راستی گرایانه برای ارائه دیدگاههای مختلف در همه زمینههای فلسفه تحلیلی برای نشست ۲۰۱۸ خود دعوت به عمل میآورد.
با توجه به بودجه، کنفرانس ممکن است بتواند هزینههای کنفرانس و یا یارانه برای هزینههای اقامت دانشجویان تحصیل کرده و محققان غیرمستقلی که مقالات آنها پذیرفته شده است، فراهم کند. جزئیات بعد از اینکه اطلاعات کامل در دسترس قرار گرفت، در سایت https://philevents.org اعلام خواهد شد.
مهلت ارسال مقاله ۲۱ ژانویه ۲۰۱۸ است. مقالات در قالب pdf و بدون مشخصات نویسنده به آدرس ایمیل grayphil@bellsouth.net ارسال گردد. اطلاعات شخصی نویسنده مانند نام، وابستگی و عنوان مقاله در ایمیلی جداگانه ارسال شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://www.phil.ufl.edu/SEP/meeting/۲۰۱۸/index.html مراجعه شود.
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