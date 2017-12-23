بحران اوکراین جایگزینی به جز پایان مسالمت آمیز ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه ای مشترک ضمن تاکید بر پایان مسالمت آمیز تنش های شرق اوکراین، از طرف های درگیر در این منطقه خواستند تا به توافقات اخیر خود در خصوص صلح پایبند باشند.

ماکرون و مرکل در بیانیه مشترک خود آورده اند: هیچ جایگزینی برای پایان مسالمت آمیز بحران وجود ندارد و ما از روسیه می خواهیم تا به «گروه کنترل آتش بس روسیه- اوکراین» بازگردد.

روز چهارشنبه هفته گذشته روسیه اعلام کرد که از گروه کنترل آتش بس خارج می شود و همین امر موجب واکنش کشورهای غربی حامی دولت اوکراین شد.

در همین رابطه آمریکا تصمیم به ارسال سلاح های مرگبار به اوکراین گرفته که این امر خشم مسکو را برانگیخته است.