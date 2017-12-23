متوسط تاخیر قطارهای خروجی ازمشهد ۴۰ ثانیه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ضیایی‌مهر ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در اداره کل راه آهن خراسان رضوی برگزار شد، با بیان اینکه در بخش حمل و نقل ریلی خطوط هزارو ۵۰۰ کیلومتری را در شبکه ریلی خراسان رضوی داریم، اظهار کرد: خراسان رضوی سهم ویژه‌ای از حمل و نقل ریلی کشور دارد و با ۲۷ شهر و مرکز استان ارتباط ریلی داریم و مقصد ۵۰ درصد قطارهای کشور مشهد است .

وی با بیان اینکه در بخش جابه‌جایی مسافر ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار مسافر را در مسیرهای ریلی مشهد و دیگر شهرها داشته‌ایم افزود: این میزان رشدی ۷ درصدی به نسبت مدت مشابه سال قبل داشته است. همچنین تعداد قطارهای کرج، زنجان و تبریز به مشهد هم افزایش یافته است و در آخرین اقدام صورت گرفته هم قطار همدان به مشهد اضافه شد.

مدیرکل راه‌آهن خراسان رضوی ادامه داد: ناوگان مسافری ریلی با عمر بالای ۴۵ سال در کشور نداریم و متوسط عمر ناوگان کشوری ۲۹.۵ سال بوده و مسیرهای منتهی به مشهد ۲۴ سال بوده و ۵.۵ سال از میانگین کشوری جوان‌تر است.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۹۶ درصد قطارهای مبدا مشهد طبق ساعت درج شده در بلیت حرکت کرده‌اند و تنها ۴ درصد با تاخیر همراه بوده است، تاکید کرد: متوسط زمان تاخیر در حرکت ۴۰ ثانیه و تاخیر ورود به مشهد هم ۲۷ درصد کاهش داشته است که به نسبت سال قبل کاهش ۲۱ درصدی داشته است.

ضیایی مهر بیان کرد: برای اینکه بستر مناسبی برای زائران عتبات عالیات در مسیر مشهد به کربلا فراهم شود جلساتی با مسئولان راه‌آهن، سازمان حج و زیارت، استانداری و شرکت‌های کارگزاری زیارتی، شرکت‌های حمل و نقل ریلی داشته‌ایم و از مشهد تا شلمچه زائران را منتقل می کنیم و از بصره تا کربلا هم با حمل و نقل ریلی عراق است.

وی گفت: راه‌آهن ایران تا نقطه صفر مرزی شلمچه خط ریلی دارد و این فاصله ۳۲ کیلومتری شلمچه تا بصره در خاک عراق است که اگر ریل‌گذاری شود و به خط ریلی ایران متصل شود امکان حرکت مستقیم با یک قطار از مبدا تا مقصد برای قطارهای ایران و عراق فراهم می‌شود.

مدیرکل راه‌آهن خراسان رضوی با بیان اینکه در بخش ترانزیتی هم ۸۰ درصد ترانزیت ریلی کشور در ۹ ماهه نخست امسال در خراسان رضوی بوده است، گفت: در این حوزه نیز ما جایگاه ویژه‌ای داریم و در بخش قطارهای باری داخلی رشدی ۵۰ درصدی را در جابه‌جایی‌ها داشته‌ایم و بیش از ۲ میلیون تن بار با ۴۵۰۰ دستگاه واگن جابه‌جا شده است. در بخش قطارهای باری بین‌المللی هم رشدی ۲۲ درصدی داشته‌ایم و بیش از ۱.۵ میلیون تن جابه‌جایی بار را با ۳۳۷۵ دستگاه واگن به خارج از کشور داشته‌ایم. ۹۳ درصد بار حمل و نقل ریلی در مسیر سرخس به بندرعباس و ۸۰ درصد سهم ترانزیتی کشور از مسیر سرخس صورت گرفته است.

وی گفت: توسعه قطارهای حومه‌ای در دستور کار راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است و در حال حاضر در خراسان رضوی قطارهای حومه‌ای مشهد-نیشابور و مشهد-سرخس و مشهد-جغتای و بلعکس فعال است. هر شهری که به ریل متصل شود قطار حومه‌ای‌اش فعال می‌شود و قطار حومه‌ای مشهد-فریمان هم راه‌اندازی می‌شود و برنامه قطارهای مشهد-بینالود و مشهد-گلبهار در برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بوده که متولیانش مسئولان شهرهای جدید هستند.