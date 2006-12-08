  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۷ آذر ۱۳۸۵، ۱۴:۱۲

سه سینمای برتر تهران 22 میلیون تومان جایزه می‌گیرند

مؤسسه توسعه تصویر شهر در دومین جشنواره فیلم شهر علاوه بر اهداء جوایز نقدی به فیلم‌های برگزیده، از سه سینمای برتر شهر تهران نیز با اهداء 22 میلیون تومان جایزه نقدی تقدیر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره فیلم شهر اعلام کرد این مؤسسه به عنوان یکی از برگزارکنندگان دومین جشنواره فیلم شهر با هدف حمایت از حقوق شهروندان و علاقمندان سینما پس از بررسی عملکرد سال‌های اخیر سینماهای تهران به مالکان سه سینمای برتر به ترتیب 100 میلیون، 70 میلیون و 50 میلیون ریال جایزه می دهد.

سینماهای برتر با بررسی‌های کارشناسانه و نامحسوس یک گروه شناسایی شده‌اند و در ایام جشنواره طی مراسمی ویژه از آنها تقدیر خواهد شد. ملاک برتری هم ارتقاء سطح کیفی و کمی صدا و تصویر، توجه به فضای فیزیکی مطلوب، نحوه برخورد عوامل اجرایی با تماشاگران و کیفیت خدمت‌رسانی مطلوب به شهروندان تهرانی است.

دومین جشنواره فیلم شهر از 25 تا 28 آذرماه امسال در سینما فلسطین تهران برگزار می شود.

کد مطلب 418044

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها