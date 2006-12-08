به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره فیلم شهر اعلام کرد این مؤسسه به عنوان یکی از برگزارکنندگان دومین جشنواره فیلم شهر با هدف حمایت از حقوق شهروندان و علاقمندان سینما پس از بررسی عملکرد سال‌های اخیر سینماهای تهران به مالکان سه سینمای برتر به ترتیب 100 میلیون، 70 میلیون و 50 میلیون ریال جایزه می دهد.



سینماهای برتر با بررسی‌های کارشناسانه و نامحسوس یک گروه شناسایی شده‌اند و در ایام جشنواره طی مراسمی ویژه از آنها تقدیر خواهد شد. ملاک برتری هم ارتقاء سطح کیفی و کمی صدا و تصویر، توجه به فضای فیزیکی مطلوب، نحوه برخورد عوامل اجرایی با تماشاگران و کیفیت خدمت‌رسانی مطلوب به شهروندان تهرانی است.



دومین جشنواره فیلم شهر از 25 تا 28 آذرماه امسال در سینما فلسطین تهران برگزار می شود.