ساماندهی نحوه رسیدگی به وضعیت قضایی زندانیان شُعب تعزیرات حکومتی

به گزارش خبرنگار مهر، در نشستی هماهنگی که صبح امروز در این اداره کل صورت پذیرفت نحوه رسیدگی به وضعیت قضایی زندانیان شعب تعزیرات حکومتی استان بررسی و بر ساماندهی فرآیند اعطای مرخصی به زندانیان این حوزه تاکید شد.

مدیرکل زندان های کرمانشاه در ابتدای این نشست کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان را سیاست مهم دستگاه قضایی توصیف و استفاده از ظرفیت های قانونی به منظور تحقق این هدف را بسیارضروری خواند.

منصور بیگلری در ادامه اهمیت پیشگیری از آسیب های اجتماعی خانواده زندانیان را تشریح و بر ایجاد حداکثری اشتغال برای این قشر محروم به عنوان عامل مهمی در کاهش آمار وقوع جرم در جامعه تاکید کرد.

عضو شورای قضایی استان کرمانشاه همچنین ضرورت ساماندهی و ایحاد وحدت رویه در اعطاء مرخصی و نحوه رسیدگی به وضعیت قضایی زندانیان تعزیرات حکومتی را تبیین کرد.

در ادامه این نشست جودکی مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه هم در سخنانی ضرورت رسیدگی به امور وپاسخگویی به مطالبات مردم را یادآور و برقراری تعاملات سازنده بین دستگاههای اجرایی و قضایی را بر تحقق این امر موثر دانست.

گفتنی است؛ شریفی معاون دادستان در امور زندانهای استان ولطفی رئیس شعبه مبارزه با کالای قاچاق تعزیرات حکومتی بر هماهنگی بیش از پیش در اعطای مرخصی به زندانیان تعزیرات حکومتی و نحوه رسیدگی به وضعیت قضایی آنان تاکید نمودند.