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۲ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۰۹

نماینده دامغان در مجلس:

آرامش روانی مزیت ویژه استان سمنان/ بستر سرمایه گذاری فراهم است

آرامش روانی مزیت ویژه استان سمنان/ بستر سرمایه گذاری فراهم است

سمنان - نماینده دامغان در مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه آرامش روانی مزیت ویژه استان سمنان است، گفت: این آرامش در جذب سرمایه گذاران می تواند تاثیری شگرف داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسن بیگی در نشست شورای اداری استان سمنان که با حضور وزیر اطلاعات همزمان با بعدازظهر شنبه در استانداری برگزار شد، ضمن اشاره به اهمیت امنیت روانی در جامعه، تاکید کرد: استان سمنان در ابعاد بسیار مختلف نمونه است و آرامش روانی حاکم بر استان از امتیازات و افتخارات استان است.

وی افزود: آرامش روانی حاکم بر جامعه می تواند در جذب هرچه بیشتر گردشگر و سرمایه گذار نیز موثر باشد.

عضو خانه ملت با تاکید بر اینکه توسعه جز در سایه تعامل مردم و مسئولان رخ نمی دهد، گفت: در استان سمنان همه مسئولان برای ارتقاء روحیه مردم و اعتلای کشور تلاش می کنند و این امر یکی از مزیت های این استان پهناور محسوب می شود.

حسن بیگی همچنین شاخص استان سمنان در سلامت اداری را نیز بالا دانست و تاکید کرد: این عامل نیز در کنار امنیت روانی، در راستای جذب سرمایه گذاران موثر واقع می شود.

وی به مسائل خارجی و منطقه ای نیز اشاره کرد و گفت: بخش اعظم کشورهایی که امروز در رکاب عربستان هستند، اذعان می کنند که جمهوری اسلامی قدرت اول منطقه است و این به برکت اقتدار و انسجام تمامی ارگان های کشور و به ویژه وزارت اطلاعات است.

کد مطلب 4180461

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