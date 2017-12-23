آئین گرامیداشت ۵۷ شهید طلبه حوزه علمیه امام صادق (ع) برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین نکوداشت چهار دهه خدمات ماندگار حوزه علمیه امام صادق علیه السلام کوتنا، (قائمشهر) و موسّس گرانقدر آن حضرت آیت الله سلیمانی کوتنایی و گرامیداشت ۵۷ شهید طلبه برخاسته از این حوزه برگزار شد.

در این مراسم با شکوه که با حضور حضرت آیت الله نظری، علما، نمایندگان بعضی از مراجع عظام تقلید، شخصیت های علمی و فرهنگی، مسئولان کشوری و لشکری، ائمه جمعه و جماعت استان مازندران و فضلا و طلاب برگزار گردید، پیام تصویری حضرات آیات عظام: جوادی آملی، صافی گلپایگانی و نوری همدانی پخش شد.

پیام کتبی آیت الله نور مفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان نیز در این مراسم قرائت شد.همچنین ویژه نامه نکوداشت با پیام هایی از حضرات آیات نوری همدانی، صافی گلپایگانی، جوادی آملی و علوی بروجردی و یاددشت و مصاحبه هایی از علما، فضلا، اساتید و طلاب در این مراسم توزیع شد.

حوزه علمیه کوتنای قائمشهر از مصادیق حوزه انقلابی محسوب می شود

آیت الله مختاری رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی و دبیر نکوداشت آیت الله سلیمانی ضمن قدردانی از همکاری و تلاش های اعضای ستاد نکوداشت و تشکر از حضور علما و اساتید و طلاب و مسئولان دراین آئین گفت: حوزه علمیه کوتنای قائمشهر از جمله حوزه هایی است که از مصادیق حوزه انقلابی محسوب می شود؛ یعنی آن مولفه ها و شاخصه هائی که برای حوزه علمیه انقلابی می توان یاد کرد انصافا در حوزه علمیه امام صادق علیه السلام کوتنای قائمشهر است .

وی در بیان شخصیت علمی و فقهی و چهار دهه خدمات ماندگار آیت الله سلیمانی اظهار داشت: اولا بنیانگذار این حوزه یک شخصیتی است که دو مکتب علمی نجف و قم را درک کرده است و انصافا در تعلیم و تربیت شاگردانش از یک هنر ویژه ای برخوردار است و ثانیا دانش آموختگان این حوزه هم اکنون در سنگرها وعرصه های مختلف در داخل و خارج کشور مشغول خدمت هستند و در راستای تنویر افکار جامعه به ویژه نسل جوان این حوزه گام های مثبتی بر می دارد.

تقدیم ۵۷ شهید در یک حوزه نشانگر مکتب تعلیمی و تربیتی بنیانگذار آن(آیت الله سلیمانی) است

دبیر نکوداشت آیت الله سلیمانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والا مقام این حوزه گفت: تقدیم ۵۷ شهید در یک حوزه آن هم در یک روستای حاشیه شهر خود گواه صادق است که مکتب تعلیمی و تربیتی آیت الله سلیمانی این آثار و برکات را داشت. طلابی که از این حوزه برخاستند در دو سنگر علم و مدیریت و جهاد و شهادت درخدمت نظام اسلامی بوده و هستند و تقدیم ۵۷ روحانی شهید حاصل آموزه های حضرت آیت الله سلیمانی است.

آیت الله مختاری هدف از برگزاری این آئین و رویداد مهم را گرامیداشت یاد و خاطره شهدای روحانی و همچنین تجلیل و تکریم و معرفی شخصیت آیت الله سلیمانی بانی این حوزه اعلام کرد و بیان داشت: این حوزه می تواند الگو و اسوه برای دیگر حوزه ها باشد..

آیت الله طبرسی، نماینده ولی فقیه در مازندران که سخنران این نکوداشت بود، با بیان این که جهان برای تعلیم و تربیت خلق شد از جهان خلقت به عنوان مدرسه یاد کرد و گفت: انسان ها دانش آموز و دانشجویان این مدرسه و خداوند متعال، پیامبران الهی و اهل بیت علیهم السلام معلمان این جهان هستند.

وی با بیان این که فلسفه خلقت در علم و علم آموزی است، افزود: تعلیم و تربیت از آغاز خلقت بود و حوزه های علمیه هم با آمدن نبی گرامی اسلام و شریعت محمدی آغاز شد و برنامه پیامبر گرامی اسلام هم علم، قلم و تعلیم بود.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: هر حاکم، رهبر و مصلحی که می آید و ادعا می کند که من پیامبر هستم و می خواهم جامعه را نجات دهم باید برنامه هایش را ارائه دهد که خداوند متعال نیز خطاب به پیامبر گفت برنامه خود را بخوان و نبی مکرم اسلام نیز برنامه دین را به مردم ابلاغ کرد.

شریعت شناسی و شریعت محوری فلسفه اصلی حوزه های علمیه

آیت الله طبرسی در ادامه سخنان خود با بیان این که اسلام از روز آغاز تا به امروز دین علم، تعلیم و تربیت بوده است، افزود: این دین با تعلیم و تربیت در دوران امام صادق علیه السلام با تلاش ها و جهاد علمی آن حضرت تکمیل شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه سخنان خود شریعت شناسی و شریعت محوری را فلسفه اصلی حوزه های علمیه عنوان کرد و گفت: حوزه های علمیه به عنوان مهم ترین مراکز نشر و گسترش دین در جامعه باید ابتدا شریعت را بشناسد و بعد هم شریعت محور باشد.

رئیس شورای حوزه علمیه مازندران با تأکید بر این که تحصیل، تدریس، تألیف، تهذیب و تبلیغ از جمله مهم ترین وظایف روحانیت است افزود: یک طلبه موفق و جامع برای رسیدن به مدارج علمی بالا باید همین مسیر را دنبال کند.

آیت الله طبرسی از اجتهاد و فقاهت به عنوان بالاترین و برترین مقام در حوزه های علمیه یاد کرد و بیان داشت: طلاب و روحانیان باید برای رسیدن به چنین جایگاه ارزشمندی، مصائب و مشکلات بسیاری را پشت سر بگذارند.

امام جمعه ساری با بیان این که مردم همواره علما و روحانیت را امین و مورد اعتماد خود دانسته اند، افزود: این اعتماد عمیق و قلبی علی رغم همه توطئه ها و دشمنی های بدخواهان دین و روحانیت همچنان به قوت خود باقی است و خللی در آن ایجاد نشده است.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به این که مردم دین خود را از علما و روحانیت می گیرند، خاطرنشان کرد: اگر حوزه های علمیه، علما و روحانیت نبودند جامعه و مردم از نعمت دین و ارزش های الهی بی بهره بودند و به سمت انحراف کشیده می شدند.

آیت الله طبرسی با بیان این که اگر از زمان غیبت تا به حال دین، مسجد و ارزش ها حفظ شده، به برکت نقش آفرینی علما و بزرگان حوزه بوده است، بیان داشت: کتاب، علما؛ مجتهدان و فلاسفه همه خروجی حوزه های علمیه هستند که باید قدر این مراکز ارزشمند دینی را بدانیم و در جهت تقویت و گسترش آن تلاش کنیم.

نماینده ولی فقیه در مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، استقلال را مهم ترین ویژگی و شاخصه حوزه های علمیه شیعه در طول تاریخ برشمرد و تصریح کرد: حوزه های علمیه شیعه در هیچ مقطعی به جایی وابسته نبوده و تنها با وجوهات مردمی و کمک های خیّران اداره شده است.

مسئول حوزه علمیه امام علی علیه السلام ساری با بیان این که اداره یک حوزه علمیه بسیار سخت است، افزود: اما علمای دین برای حفظ شریعت و گسترش آن در جامعه همه مشکلات و سختی ها را با جان و دل خریدند و تنها به گسترش دین در جامعه فکر می کنند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با بیان این که روحانیت به عنوان خروجی حوزه های علمیه هیچ گاه به جایی وابسته نبوده است، تصریح کرد: به دلیل استقلال و وابسته نبودن، روحانیت عزتمندانه و با اقتدار در برابر رژیم ستم شاهی ایستاد، قیام کرد و نهضت و انقلاب را به پیروزی رساند.

آیت الله طبرسی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید براین که امروز نیز باید استقلال حوزه های علمیه و روحانیت همچون گذشته حفظ شود، خاطرنشان کرد: مردم باید با وجوهات و کمک های خود در جهت حفظ و گسترش حوزه های علمیه تلاش کنند.