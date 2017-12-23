به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کتایون نجفی زاده با اشاره به ضرورت پژوهش در ارتقای دانش گفت: به منظور انجام پژوهش های مرتبط با اهدای عضو و اقدامات فعالانه در این زمینه به زودی بخش پژوهش در سامانه مرکزی www.ehda.center راه اندازی می شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر اهدای عضو بخواهد در یک کشور پیشرفت کند باید به بحث پژوهش و آموزش توجه کافی داشت گفت: اگر دید همه فقط انجام کار باشد نه متوجه ضعف کار و نه متوجه راهکارهای برطرف کردن کمبودها و نواقص می شوند بنابراین حتما باید دید پژوهشی وجود داشته باشد تا بتوانیم روند بهبودی را حس کنیم.

نجفی زاده افزود: با تلاش های گروه پژوهش انجمن اهدای عضو ایرانیان شاهد روزی باشیم که همه واحدهای فراهم آوری اعضای پیوندی در کشور با دید پژوهشی به کار نگاه کنند و بتوانند فعالانه در جهت ارتقای دانش اهدای عضو در ایران و جهان کوشا باشند.

مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان تصریح کرد: قطعا با تعداد بالای مرگ مغزی که در کشور وجود دارد ایران اگر تلاش کند حرف های جدیدی برای دنیا خواهد داشت و حیف است که این مهم انجام نشود.

دکتر شادی شفقی مسئول کمیته پژوهش انجمن اهدای عضو ایرانیان نیز با اشاره به افزایش چشمگیر رضایت به اهدای عضو در کشور گفت: آمار اهدای عضو در کشور بالاست و مراکز به خوبی بحث شناسایی فرد مرگ مغزی و... را انجام می دهند اما کمبودی که ما داریم این است که هیچ وقت این اطلاعات نه در داخل و نه خارج از کشور آن جوری که باید و شاید ارائه نشده است.

وی افزود: امروز به جای اینکه این اقدامات را به عنوان یک فعالیت روزمره مراکز تلقی کنیم باید تصمیم بگیریم بر روی اقداماتمان پژوهش کنیم زیرا از این طریق می شود خیلی کارهای متفاوتی انجام داد و دست به ابداعات جدیدی در فرایند اهدای عضو و پیوند اعضا زد.

شفقی با تشریح فعالیت های انجمن اهدای عضو ایرانیان، در راستای پژوهش محور شدن اهدای عضو در کشور گفت: در راستای توانمندسازی کلیه واحدهای فراهم آوری اعضای پیوندی برنامه هایی را در دست اقدام داریم.

وی در تشریح این فعالیت ها گفت: درقدم اول ما ژورنال کلاب های آنلاین کشور را خواهیم داشت و از تمامی مراکز برای بررسی گروهی مقالات علمی در حوزه اهدای عضو دعوت میکنیم، با بررسی مقالات و پزرنت برترین آن ها علاوه بر معرفی روش های روز میخواهیم به تبادل نظر با سایر واحدها برای اتخاد برترین روش در حوزه های مختلف اهدای عضو بپردازیم.

شقفی برنامه بعدی انجمن برای دوره های آنلاین آموزشی-پژوهشی را اینگونه تشریح کرد: در نظر داریم این دوره های آنلاین را برای آموزش نیز داشته باشیم به این صورت که مباحث مختلف مثل بحث رضایت گیری که آقای دکتر امید قبادی در کنگره ها آموزش می دهند را به صورت آنلاین برگزار کنیم.

مسئول کمیته پژوهش انجمن اهدای عضو ایرانیان در خصوص کارآمدی این اینگونه آموزش ها گفت: بچه ها میتوانند همان لحظه آنلاین شوند و از اطلاعات استفاده کنند و حتی ما امکان آرشیوسازی برنامه ها را داریم که اگر به هر دلیل نتوانستند در آن ساعت مورد نظر اطلاعات را دریافت کنند بعدا از طریق دسترسی به آرشیو اطلاعات آن اطلاعات را در دسترس داشتند.

انجمن اهدای عضو ایرانیان در اسفند ۱۳۹۴ با اهداف فرهنگ سازی، آموزش و پژوهش و مددکاری خانواده های اهداکننده عضو فعالیت خود را آغاز کرده و امروز در حوزه آموزش علاوه بر برگزاری کنگره های بین المللی و دوره های آموزشی واحدهای فراهم آوری و...، در نظر دارد فعالیت های خود را در این زمینه گسترش دهد.