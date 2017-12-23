مشکلات مالی واحدهای تولیدی بشرویه/تسهیلات کم بهره اعطا شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زمان زاده فرماندار شهرستان بشرویه ظهر شنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید این شهرستان گفت: با توجه به اینکه امروزه بحث اشتغال و تولید مهم ترین دغدغه مردم و مسئولان است بایستی در این زمینه تمام توان خود را بکارگیریم.

وی افزود: گرچه باید برای جذب سرمایه گذار همواره تلاش نماییم اما حفظ تولیدکنندگان و کارخانه های موجود نیز از موارد ضروری و مهمی ست که باید در دستور کار قرار گیرد.

فرماندار شهرستان بشرویه بیان کرد: متاسفانه برخی از کارخانه ها و واحدهای تولیدی این شهرستان با مشکل کمبود نقدینگی و نداشتن سرمایه در گردش مواجه شده اند.

زمان زاده گفت: ادامه حیات بخشی دیگر از واحدهای تولیدی این شهرستان هم نیازمند اعطای تسهیلات کم بهره به آنان می باشد.

وی تاکید کرد: مسئولان مرتبط بایستی به طور جدی برای حفظ کارخانه ها و واحدهای تولیدی موجود تلاش کنند.

فرماندار شهرستان بشرویه به مشکلات پیش روی کارخانه فراورده های لبنی این شهرستان از جمله بدهی این کارخانه به شرکت های شیر و عدم پرداخت بخشی از هزینه شیر خریداری شده و نیز سررسید وام ها و تسهیلات این کارخانه با نرخ سود بالا و عدم توان پرداخت آنها اشاره کرد.

فرماندار شهرستان بشرویه همچنین با اشاره به فعالیت موزاییک سازی در بشرویه گفت: به طور مثال این واحد نیازمند تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی ست اما در حال حاضر با حداقل سرمایه بازار فروش موجود خود را حفظ کرده و برای حدود ۶ نفر دیگر نیز زمینه اشتغال را فراهم آورده است.

زمان زاده در ادامه به مشکلات سایر واحدهای تولیدی این شهرستان اشاره کرد و افزود: واحد سفال سازان این شهرستان نیز نیازمند تسهیلات یک میلیارد تومانی بوده و معدن سنگ لاشه بشرویه نیز از محل تسهیلات بهین یاب معرفی شده اما بانک پروانه بهره برداری این معدن را به عنوان وثیقه قبول نمی کند.

وی با بیان اینکه بانک ها برای اعطای تسهیلات شرایط پیچیده ای را برای دارندگان واحدهای تولیدی به وجود آورده اند گفت: واحد سنگبری این شهرستان نیز مدت هاست برای اخذ تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی خود دچار بروکراسی اداری شده است.

فرماندار شهرستان بشرویه همچنین خواستار اعطای تسهیلات و اعتبار به منظور احداث مجموعه صنوف آلاینده در این شهرستان با فعالیت ۳۰۰ نفری در این مجموعه شد.

وی با اشاره به گازرسانی به شهرک صنعتی این شهرستان نیز که از جمله قول های معاون وزیر بوده است خواستار تسریع در انجام این امر شد.

فاصله دور واحد سولفات سدیم این شهرستان که در حال حاضر در حال احداث است از خدمات برق و گاز نیز از دیگر مشکلاتی بود که فرماندار بشرویه به آن اشاره کرد.

در پایان مقرر شد تسهیلات کم بهره به کارخانه فراورده های لبنی بشرویه پرداخت شود تا وام های قبلی خود را به طور کامل با استفاده از مزایایی چون بخشودگی دیرکرد و حتی سود پرداخت نماید و نیز برای پرداخت بدهی این کارخانه به شرکت شیر کارت اعتباری در اختیار کارخانه قرار گیرد.

همچنین واحد موزاییک سازی این شهرستان با اخذ پروانه بهره برداری خود به منظور جذب تسهیلات از محل صندوق کارآفرینی امید اقدام نماید، درخصوص سایر مشکلات مطرح شده نیز قول پیگیری داده شد.