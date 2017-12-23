به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری امروز شنبه در نشست فعالان اقتصادی کرمانشاه که در اتاق بازرگانی استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: داشتن اطلاعات دقیق از مشکلات و شرایط استان برای هر نماینده واجب است تا بتوانند در مجلس به خوبی از حق مردم دفاع کنند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: نمایندگان مجلس باید بر اساس میزان ضعفی که در استان است درخواست های خود را عنوان کنند تا بازدهی برای پیشرفت استان داشته باشد.

مصری خاطر نشان کرد: در این راستا قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از صندوق توسعه ملی بر اساس شاخص هایی که بیشتر به نفع استان باشد درخواست دادیم.

وی ابراز داشت: با توجه به اینکه دولت بزرگی داریم اما متاسفانه همه مسئولین نظرشان به سوی بودجه معطوف شده و ۷ ماه از سال را به این مشغولیم و عملا از مردم حواسمان پرت شده است این در حالی است که بودجه سهمی در اقتصاد ندارد.

مصری با بیان اینکه بودجه کشور ما امروز صددرصد جاری است بیان داشت: ناچاریم فکری برای منابع بودجه کنیم و اگر اعتبار تملک را داریی های سرمایه ای قرار می دهیم این تملک را از سایر منابع غیر بودجه ای مثل اوراق بهادار یا صندوق توسعه ملی تامین کنیم.

وی ادامه داد: اگر عددتملک دارایی ها مستقیما از بودجه باشد ما صددرصد با آن موافقیم یعنی از محل صرفه جویی های دستگاههای مختلف اجرایی سه قوه که مقداری هزینه ها را کم کنیم و جلوی ریخت و پاش ها را بگیریم و مبلغ صرفه جویی را برای اعتبارات تملکات دارایی های سرمایه ای قرار دهیم.

مصری همچنین اظهار داشت: بودجه سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ چند ویژگی دارد که می تواند هم یک فرصت باشد و هم یک تهدید، اگر مسائل اجتماعی آن مطالعه نشود بدون شک موجب دلخوری مردم از بودجه خواهد شد و اگر با مطالعه انجام شود ممکن است ایجاد فرصت کند.

مصری بیان داشت: در این راستا ۲ آیتم اساسی داریم یکی یارانه هاست و دیگری حامل های انرژی است که معمولا مواقعی که در کشور ما این حامل های انرژی افزایش می یابد موجی بر افزایش قیمت سایر خدمات و محصولات ایجاد می کند که در نقاط مختلف متغیر است و ممکن است بر یک کالا ۱۰ درصد و بر یک خدمات ۴۰ درصد تاثیر بگذارد.

وی تصریح کرد: قطعا افزایش قیمت ها اثر تورمی خواهد داشت و اگر این اتفاق بیفتد سیاستی که دولت برای تک رقمی شدن نرخ تورم در سال ۹۷ پیش بینی کرده بود نه تنها محقق نمی شود بلکه نرخ تورم به طور حتم ۲ رقمی می شود.

وی از کسر ۴۰ درصدی یارانه بگیران تا پایان سال ۹۷ خبر داد و افزود: حدود ۳۸ میلیون نفر از جمعیت کشور در یک اقدام تدریجی از دور یارانه بگیرها حذف می شوند و از تامین منابع آن اشتغال فراگیر مد نظر خواهد بود.

وی با بیان اینکه این کار باید با مطالعه صورت بگیرد اظهار داشت: باید دید که کسر یارانه در سبد هزینه خانوارهایی که در مرز سقوط به دهک پایین هستند خللی ایجاد نکند تا مردم مجبور شوند از سبد غذایی کم کنند و در نتیجه سلامتی آنها به خطر بیفتد.



نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: کار مثبتی که در بودجه است واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی است که دولت کتابی در این خصوص چاپ کرده که لیست حدود ۶۵ هزار پروژه را در آن تعریف کرده که در سال ۹۷ به بخش خصوصی واگذار کند.

وی بیان کرد: اگر بخش خصوصی استقبال کند و این پروژه ها واگذار شوند نکته مثبتی در بودجه است چرا که حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان فقط برای آن پروژه ها نیاز داریم.

به گفته مصری این پروژه ها اگر به صورت رایگان به بخش خصوصی واگذار شوند سود و خیرش بیشتر از این است که ۱۵ سال دیگر بمانند و آنچه هم که الان هست از بین برود.

وی در ادامه اشاره ای به زلزله اخیر استان کرمانشاه داشت و افزود: متاسفانه طوری با زلزله کرمانشاه رفتار شد مثل اینکه این اولین حادثه ای بود که در کشور رخ داد و ستاد بحران در این حادثه بسیار سردرگم عمل کرد.

وی اظهار داشت: این در حالی بود که پس از زلزله ورزقان طبق قانون، مصوب شده بود که دولت ۱۰۰ هزار کانکس برای مواقع اظطراری تهیه کند اما متاسفانه با گذشت ۴ سال حتی یک کانکس هم ساخته نشده است.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: اگر مردم در این حادثه به داد استان کرمانشاه نمی رسیدند تلفات از این بیشتر می شد.

مصری یادآور شد: با اعتراض مبنی بر اینکه مبلغ ۲۵ میلیون برای روستا و ۳۵ میلیون برای شهر فقط دیوار حیاط خانه های روستایی را نخواهد ساخت توانستیم این مبلغ را به ۴۰ میلیون برای روستا و ۵۰ میلیون برای شهر افزایش دهیم.