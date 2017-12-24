نقد ۶۰۰ کتاب در شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم اکرمی عضو گروه علوم تربیتی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی درباره نقاط ضعف و قوت این شورا طی ۲۲ سال فعالیت خود گفت: در طول این ۲۰ سال که من در شورا حضور دارم، کتب بسیاری نقد وتا کنون حدود ۶۰۰ کتاب بررسی شده است. قدم دیگر این است که گاهی اوقات از مولفان کتب علوم تربیتی دعوت کرده ایم و حضورا به نقد کتابشان پرداخته شده است و پاسخ هایی شنیده و این قول داده شده که در چاپ بعدی نقدهایی که وارد است مورد توجه قرار بگیرد و اصلاح شود.

وی ادامه داد: شورا گاهی از اساتید شهرستان ها دعوت می کند و گاهی هم در مراکز استان ها و شهرستان حضور پیدا کرده ایم و با استادان نشست داشته ایم و مطالب و نقد هایشان را شنیده ایم. اینها کارهایی است که به طور کلی و اجمالا انجام شده است. اما نقاط ضعف بیشتر به گرفتاری کاری استادان به دلیل تدریس و کارهای اداری بر می‌گردد. این مسائل مانع از این می شود که کار آنچنان که مورد نظر است پیش برود بنابراین بهتر است این مشکلات برطرف شود.

اکرمی اضافه کرد: همچنین رفت و آمد به شهرستان ها مشکلات مالی برای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دارد و به راحتی نمی توان رفت و آمد ها را انجام داد. اما مجموعا من راضی هستم که این نقدها جای خود را باز کرده است و بسیاری از استادان در حوزه علوم تربیتی با ما همکاری کرده اند. امیدواریم که بیشتر و بهتر پیش برود.

این استاد دانشگاه با اشاره به آیین نامه‌ای که بر اساس آن متون در شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد گفت: حتی این متنی را که ما براساس آن نقد می کردیم چند بار تغییر کرده و هر روز کاملتر و بهتر شده است.

وی در پاسخ به این سوال که چه میزان سعی شده تا در سطح کشور از شبکه نخبگان علوم انسانی استفاده شود گفت: متاسفانه خیلی این مسئله محقق نشده است. بالاخره رفت و آمد نخبگان دانشگاهی کشور هزینه دارد که به خاطر وضعیت اقتصادی کشور و به تبع وزارت علوم و پژوهشگاه اآگونه که مطلوب نظر است نیست اما در مجموع ارزیابی من مثبت است و همانطور که گفتم حدود ۶۰۰ کتاب نقد شده و بسیاری هم این نقدها را پذیرفته اند و امیدواریم که در تجدید چاپ این کتب آنها اعمال شود.