هنر یکی از سرمایه های جامعه برای مصون ماندن از آسیب ‌های اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ اسدالله درویش‌ امیری در نشست با اعضای هیئت مدیره خانه هنرمندان استان زنجان، هنرمندان را سرمایه های حوزه اجتماعی کشور دانست و با بیان اینکه هنر یک واقعیت در زندگی انسان است و در ایران نیز قدمت و سابقه تاریخی زیادی دارد، اظهار کرد: هنر در کشور بزرگ و با قدمتی مثل ایران، ۲ هزار و ۵۰۰ سال است که زنده مانده و هرگز رو به اضمحلال و نابودی نرفته است؛ به گونه ای که این قدمت موجب شده همواره ایران، تولید کننده و صادر کننده هنر در زمینه های مختلفی همچون موسیقی در دنیا باشد.

وی با بیان اینکه نباید تمام مشکلات فرهنگی کشور را به تکنولوژی و گسترش وسایل ارتباط جمعی نسبت داد، افزود: در سال های گذشته که این میزان وسایل ارتباط جمعی و رسانه وجود نداشت، شاهد وجود برخی مشکلات فرهنگی در کشور بودیم، به همین دلیل نیز باید به خروجی اقدامات فرهنگی در کشور طی دوره های زمانی مختلف توجه کرد.

استاندار زنجان با بیان اینکه باید در جامعه تفاوت و کثرت سلایق، شخصیت ها و رویکردها را در بین گروه های مختلف اجتماعی پذیرفت، تاکید کرد: مدیریت استان به هنرمندان و جامعه هنری استان به عنوان یک سرمایه عظیم و قدرتمند اجتماعی می نگرد و در این زمینه، رویکرد کاملاً مثبتی به برگزاری برنامه های فرهنگی در زنجان دارد.

درویش امیری در پاسخ به اظهارات یکی از اعضای خانه هنرمندان استان در خصوص ابزار شدن این قشر توسط برخی مسئولان در گذشته، گفت: مدیریت استان، هیچ قصد و برنامه ای برای اتخاذ این رویکرد و مواضع این چنینی ندارد و هرگز این ذهنیت در گذشته، امروز و آینده دولتمردان وجود ندارد.

استاندار زنجان در خصوص مسائل مالی و شرایط بودجه ای کشور، اظهار کرد: دولت در لایحه بودجه سال آتی، شفاف سازی لازم را برای عموم مردم انجام داده و متن لایحه را اطلاع رسانی کرده است؛ به گونه ای که در لایحه بودجه سال ۹۷، حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد مدیریت اعتبارات فرهنگی کشور در اختیار دولت قرار دارد.

درویش امیری یکی از کمک‌ های مهم دولت به خانه هنرمندان استان زنجان را ارائه امکانات فیزیکی برای استقرار آن برشمرد و یادآور شد: علیرغم وجود محدودیت‌ های اعتباری، ارائه امکانات فیزیکی برای استقرار خانه هنرمندان استان و فعالیت این خانه، بزرگ ترین اقدام دولت در زنجان محسوب می‌شود، این در حالی است که بسیاری از استان ها، از وجود خانه هنرمندان بی بهره هستند.

وی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی استان مکلف‌اند از ظرفیت خانه هنرمندان استان استفاده کنند، افزود: متاسفانه طی ۱۰ سال گذشته، برخی از رشته های صنایع دستی کشور با اتخاذ سیاست های نادرست و نابجا، رو به انقراض رفت و احیاء نشد.

استاندار زنجان از ثبت ۳۶۰ رشته صنایع دستی کشور در یونسکو خبر داد و گفت: ایران جزء چند کشور نخست دنیا در تعداد رشته های صنایع دستی ثبتی بوده و باید از این ظرفیت فرهنگی کشور، استفاده اقتصادی و فرهنگی مناسبی صورت گیرد.

در این جلسه برخی از درخواست های اعضای خانه هنرمندان استان جهت پیگیری، ثبت و مقرر شد پیگیری های لازم از سوی مسئولان مربوطه صورت گیرد.