بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی خوزستان افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان وسطایی عصر امروز در جلسه شورای برنامه ریزی خوزستان، متوسط نرخ بیکاری کشور را ۱۲.۴ اعلام و اظهار کرد: متوسط این نرخ در استان خوزستان نیز ۱۲.۷ است.

وی ادامه داد: خوزستان دهمین استان کشور از نظر داشتن نرخ بالای بیکاری است و در این بین نیز نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در فاصله زمانی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ در استان به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است.

این مقام مسئول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تصریح کرد: در بین فارغ التحصیلان مقاطع مختلف تحصیلی، فارغ التحصیلان دکترا از کمترین میزان بیکاری برخوردار هستند اما با این وجود، بیکاری افراد در این مقطع نیز رو به افزایش است.

وسطایی با تاکید بر اینکه نرخ بیکاری فارغ التحصیلان مرد در استان از نرخ کشوری کمتری برخوردار است، افزود: همچنین نرخ بیکاری زنان دانش آموخته نسبت به متوسط کشوری بیشتر است و در حال حاضر ۶۶ درصد از جامعه فارغ التحصیل دانشگاهی استان فعال و ۳۴درصد غیر فعال است.

معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با تاکید بر اینکه بیشترین فارع التحصیلان غیرفعال در جامعه را زنان دانش آموخته تشکیل می دهند، تصریح کرد: نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در خوزستان نسبت به آمار بیکاری در گروه سنی بین ۱۵ تا ۲۹ سال کمتر است.

وی از جمله عوامل تاثیر گذار بر نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی را افزایش فارغ التحصیلان، نداشتن مهارت در فارغ التحصیلان، نداشتن تناسب رشد اقتصادی، رشد جمعیت و نیز نداشتن برنامه ریزی در آموزش عالی دانست و گفت: میزان رشد دانش آموختگان با نرخ رشد فرصت های شغلی در استان هماهنگ نیست.

این مقام مسئول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان عنوان کرد: بررسی های نشان می دهد فارغ التحصیلان رشته های دانشگاهی مانند کامپیوتر، معماری، علوم زیستی، بهداشت، حفاظت محیط زیست و هنر در ردیف رشته هایی هستند که بیشترین میزان بیکاری را دارند.

وسطایی گفت: استان خوزستان از جمله استان هایی است که با مشکلات زیست محیطی مختلفی روبرو است و با توجه به شرایط موجود، این میزان از بیکاری در بین دانش آموختگان رشته محیط زیست جای تعجب دارد.