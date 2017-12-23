۲۷۴ مورد تغییر نام خانوادگی در استان سمنان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، کرم علی قندالی عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن بیان اینکه ۲۷۴ فقره تغییر نام خانوادگی طی سال جاری در استان سمنان انجام شده است، ابراز داشت: ۲۰۲ فقره تغییر نام با مجوز اداره کل و دستورالعمل تغییر نام صورت گرفت و همچنین ۶۹ فقره تغییر نام از سوی هیئت حل اختلاف و دادگاه در استان اجرایی شد.

وی با بیان اینکه در سه ماهه سال جاری بیش از ۳۳ هزار و ۸۹۰ جلد شناسنامه مکانیزه صادر شده است، افزود: این رقم در سال گذشته بیش از ۱۴۲ هزار و پانصد جلد را شامل می شود.

مدیرکل ثبت‌احوال استان سمنان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون درمجموع هفت هزار و ۹۴۰ نفر متولد و دو هزار و ۳۴۶ نفر فوت شدند، ابراز داشت: این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در ولادت دو درصد و در وفات ۴.۳ درصد کاهش را نشان می دهد.

قندالی در ادامه تصریح کرد: در سه ماهه نخست سال جاری سه هزار و ۴۷ مورد ازدواج و ۹۵۱ مورد طلاق در استان سمنان به ثبت رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در ازدواج ۴.۳درصد کاهش و در طلاق با افزایش ۵۰ درصدی مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه تاکنون ۵۰ درصد از تعهدات استان سمنان در زمینه صدور کارت ملی هوشمند انجام شده است، افزود: تعهد استان در اجرای این طرح صدور ۱۶۸ هزار کارت ملی هوشمند است و همچنین۵۵۲ هزار نفر واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند هستند که با توجه به ابطال کارت ملی های قدیمی تا پایان سال افراد واجد شرایط باید سریع تر اقدام کنند.

مدیرکل ثبت‌احوال استان سمنان اضافه کرد: در بین نوزادان متولد شده پسر ۱۹۰مورد امیر علی و ۳۰۱ مورد فاطمه نامگذاری و ثبت شده است.