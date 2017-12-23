به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کوسه غراوی بعدازظهر شنبه در ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان، اظهار کرد: رویکرد استاندار گلستان عملیاتی محور است که باید آن را به فال نیک گرفت و در این مسیر حرکت کرد.

وی افزود: انتظار داشتیم تمام مدیران و فرمانداران در حوزه بودجه فعال باشند زیرا نقش نمایندگان مجلس در این حوزه خیلی پررنگ نیست.

کوسه غراوی تصریح کرد: امسال برای اولین بار نمایندگان با استاندار گلستان برای بررسی بودجه جلسه گذاشتند زیرا موضوع بودجه بسیار مهم است و اگر در این مسیر حرکت کنیم در تمامی زمینه‌ها موفق خواهیم بود.

وی ادامه داد: در برخی ادارات استان گلستان تعدادی از کارمندان در وقت اداری شاید فقط ۱۰ دقیقه کار مفید انجام دهند.

نماینده مردم شرق گلستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی توسط مجلس ثصویب شده و در اختیار دولت قرار گرفته که باید به طور جدی به آن بپردازیم.

کوسه غراوی بیان کرد: انتظار داریم این بودجه هزار میلیارد تومانی حیف نشود و تمامی مدیران استانی و فرمانداران باید در این زمینه تلاش کنند.

وی افزود: باید در کنار یکدیگر برای پیشرفت گلستان تلاش کنیم و سال آینده جزو استان‌های برتر کشور باشیم.