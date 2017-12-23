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۲ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۴۲

نماینده مردم شرق گلستان در مجلس:

برخی از کارمندان گلستانی ۱۰ دقیقه کار مفید انجام می‌دهند

برخی از کارمندان گلستانی ۱۰ دقیقه کار مفید انجام می‌دهند

گرگان – نماینده مردم مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه در مجلس شورای اسلامی گفت: در برخی ادارات گلستان تعدادی از کارمندان در وقت اداری شاید فقط ۱۰ دقیقه کار مفید انجام دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کوسه غراوی بعدازظهر شنبه در ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان، اظهار کرد: رویکرد استاندار گلستان عملیاتی محور است که باید آن را به فال نیک گرفت و در این مسیر حرکت کرد.

وی افزود: انتظار داشتیم تمام مدیران و فرمانداران در حوزه بودجه فعال باشند زیرا نقش نمایندگان مجلس در این حوزه خیلی پررنگ نیست.

کوسه غراوی تصریح کرد: امسال برای اولین بار نمایندگان با استاندار گلستان برای بررسی بودجه جلسه گذاشتند زیرا موضوع بودجه بسیار مهم است و اگر در این مسیر حرکت کنیم در تمامی زمینه‌ها موفق خواهیم بود.

وی ادامه داد: در برخی ادارات استان گلستان تعدادی از کارمندان در وقت اداری شاید فقط ۱۰ دقیقه کار مفید انجام دهند.

نماینده مردم شرق گلستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی توسط مجلس ثصویب شده و در اختیار دولت قرار گرفته که باید به طور جدی به آن بپردازیم.

کوسه غراوی بیان کرد: انتظار داریم این بودجه هزار میلیارد تومانی حیف نشود و تمامی مدیران استانی و فرمانداران باید در این زمینه تلاش کنند.

وی افزود: باید در کنار یکدیگر برای پیشرفت گلستان تلاش کنیم و سال آینده جزو استان‌های برتر کشور باشیم.

کد مطلب 4180570

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