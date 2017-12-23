  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۴۳

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی خبر داد؛

اجرای برنامه های ویژه به مناسبت یوم الله ۹ دی در حرم مطهر رضوی

اجرای برنامه های ویژه به مناسبت یوم الله ۹ دی در حرم مطهر رضوی

مشهد- معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی گفت: همزمان با ایام ۹ دی برنامه های با محوریت تبیین «ریشه های فتنه و نفوذ در انقلاب» در حرم مطهر رضوی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام سید جلال حسینی بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: طبق برنامه ریزی انجام شده در هفته جاری ویژه برنامههای سخنرانی و فرهنگی حرم مطهر رضوی با محوریت تبیین «ریشه های فتنه و نفوذ در انقلاب» در حرم مطهر برگزار می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه هفته جاری مصادف ولادت با سر سعادت امام حسن عسکری(ع)، با ایام ۹ دی و وفات حضرت معصومه(س) میباشد، ویژه برنامههای متنوع و متعددی در حرم رضوی تدارک دیده شده است.

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضویتصریح کرد: در هفته جاری هفته حجج الاسلام والمسلمین حسین زاده، فرازی نیا، ماندگاری، حسینی قمی و دهشت در رواق امام خمینی(ره) به ایراد سخنرانی می‌پردازند.

حسینی خاطرنشان کرد: «سیره تربیتی اخلاقی اهل بیت(ع)»، «بررسی ریشه های فتنه و نفوذ در انقلاب»، «بصیرت مقدمه ظهور» و «زن در آینه قرآن و روایات» از موضوعاتی است که در محافل سخنرانی و فرهنگی مورد تبیین قرار میگیرد.

وی  از قرائت زیارت جامعه کبیره، دعای توسل و دعای کمیل در حرم مطهر رضوی خبر داد و گفت: در دیگر اماکن و رواق‌های حرم مطهر رضوی نیز برنامه سخنرانی و حلقه‌های معرفت تدارک دیده شده است.

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی اظهارکرد: ویژه برنامه‌های متعدد و متنوعی چون حلقه معرفت، سخنرانی، روضه خوانی و پرسمان دینی در رواق حضرت زهرا(س) و حضرت معصومه(س) ویژه خواهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 4180573

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها