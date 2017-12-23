اجرای برنامه های ویژه به مناسبت یوم الله ۹ دی در حرم مطهر رضوی

به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام سید جلال حسینی بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: طبق برنامه ریزی انجام شده در هفته جاری ویژه برنامه‎های سخنرانی و فرهنگی حرم مطهر رضوی با محوریت تبیین «ریشه های فتنه و نفوذ در انقلاب» در حرم مطهر برگزار می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه هفته جاری مصادف ولادت با سر سعادت امام حسن عسکری(ع)، با ایام ۹ دی و وفات حضرت معصومه(س) می‎باشد، ویژه برنامه‎های متنوع و متعددی در حرم رضوی تدارک دیده شده است.

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضویتصریح کرد: در هفته جاری هفته حجج الاسلام والمسلمین حسین زاده، فرازی نیا، ماندگاری، حسینی قمی و دهشت در رواق امام خمینی(ره) به ایراد سخنرانی می‌پردازند.

حسینی خاطرنشان کرد: «سیره تربیتی اخلاقی اهل بیت(ع)»، «بررسی ریشه های فتنه و نفوذ در انقلاب»، «بصیرت مقدمه ظهور» و «زن در آینه قرآن و روایات» از موضوعاتی است که در محافل سخنرانی و فرهنگی مورد تبیین قرار می‎گیرد.

وی از قرائت زیارت جامعه کبیره، دعای توسل و دعای کمیل در حرم مطهر رضوی خبر داد و گفت: در دیگر اماکن و رواق‌های حرم مطهر رضوی نیز برنامه سخنرانی و حلقه‌های معرفت تدارک دیده شده است.

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی اظهارکرد: ویژه برنامه‌های متعدد و متنوعی چون حلقه معرفت، سخنرانی، روضه خوانی و پرسمان دینی در رواق حضرت زهرا(س) و حضرت معصومه(س) ویژه خواهران برگزار می‌شود.