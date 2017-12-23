به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر شنبه در شورای اداری شهرستان اردل با اشاره به اینکه ۲۱۴ مزرعه پرورش ماهی در شهرستان اردل وجود دارد، اظهار داشت: شهرستان اردل یکی از مهمترین مراکز پرورش ماهی سردآبی کشور به شمار می رود و بخش قابل توجهی از ماهی تولیدی کشور را تولید می کند.

وی عنوان کرد: سالانه شش هزار تن ماهی سردآبی در چهارمحال و بختیاری تولید می شود.

فرماندار اردل ادامه داد: توسعه مزارع پرورش ماهی زمینه اشتغال دو هزار نفر را در این شهرستان فراهم کرده است.

وی بیان کرد: تکمیل طرح های نیمه تمام شهرستان اردل ضروری است.