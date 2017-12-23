  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲ دی ۱۳۹۶، ۱۹:۰۷

فرماندار اردل:

۲۱۴ مزرعه پرورش ماهی در شهرستان اردل وجود دارد

۲۱۴ مزرعه پرورش ماهی در شهرستان اردل وجود دارد

شهرکرد - فرماندار اردل گفت: ۲۱۴ مزرعه پرورش ماهی در شهرستان اردل وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر شنبه در شورای اداری شهرستان اردل با اشاره به اینکه ۲۱۴ مزرعه پرورش ماهی در شهرستان اردل وجود دارد، اظهار داشت: شهرستان اردل یکی از مهمترین مراکز پرورش ماهی سردآبی کشور به شمار می رود و بخش قابل توجهی از ماهی تولیدی کشور را تولید می کند.

وی عنوان کرد: سالانه شش هزار تن ماهی سردآبی در چهارمحال و بختیاری تولید می شود.

فرماندار اردل ادامه داد: توسعه مزارع پرورش ماهی زمینه اشتغال دو هزار نفر را در این شهرستان فراهم کرده است.

وی بیان کرد: تکمیل طرح های نیمه تمام شهرستان اردل ضروری است.

کد مطلب 4180575

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها