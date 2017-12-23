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۲ دی ۱۳۹۶، ۱۹:۴۹

از سوی دولت؛

مجوزهمکاری ایران و اوکراین برای حفظ نباتات وقرنطینه گیاهی صادر شد

مجوزهمکاری ایران و اوکراین برای حفظ نباتات وقرنطینه گیاهی صادر شد

مصوبه هیات وزیران در خصوص ماموریت دولت به وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای موافقتنامه همکاری با اوکراین، ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه ۱۹/۹/۱۳۹۶ به پیشنهادوزارت جهادکشاورزی و در اجرای ماده (۲) آیین­نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق­های بین­المللی- مصوب ۱۳۷۱- تصویب کرد:

وزارت جهاد کشاورزی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق­های بین‌المللی) و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوکراین در چارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره ۳۱۸۵۱ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۵معاونت حقوقی رییس‌جمهور، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب­نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس­ جمهوراین مصوبه را به وزارت جهادکشاورزی– وزارت امورخارجه ابلاغ کرده است.

کد مطلب 4180577

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