مجوزهمکاری ایران و اوکراین برای حفظ نباتات وقرنطینه گیاهی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه ۱۹/۹/۱۳۹۶ به پیشنهادوزارت جهادکشاورزی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی- مصوب ۱۳۷۱- تصویب کرد:
وزارت جهاد کشاورزی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییسجمهور (امور توافقهای بینالمللی) و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوکراین در چارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره ۳۱۸۵۱ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۵معاونت حقوقی رییسجمهور، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوراین مصوبه را به وزارت جهادکشاورزی– وزارت امورخارجه ابلاغ کرده است.
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