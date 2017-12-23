به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام سیدمجید طاهری بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران از آغاز به کار مرکز گسترش رسانه دینی حوزه علمیه خراسان در مشهد خبر داد و اظهارکرد: حضور فعال طلاب حوزه علمیه در حوزه تولیدات هنری و رسانه ای، هدایت جریان های هنری و رسانه ای، مقابله با تهاجم رسانه ای به فرهنگ دینی، ایجاد مرجعیت علمی در عرصه محتوای تولیدات هنری و رسانه ای و ایجاد بستر مناسب برای جذب نیروهای فعال در عرصه رسانه از اهداف مهم راه اندازی این مرکز رسانه ای است.

وی بیان کرد: یکی از ضروری ترین رسالت های حوزه علمیه در عصر رسانه، تحول در همه عرصه ها و به ویژه در نظام تبلیغی سنتی و رسانه ای است.

مدیر مرکز گسترش رسانه دینی حوزه علمیه خراسان با اشاره به اینکه تربیت نیروی انسانی کارآمد در زمینه تولید آثار دینی، معرفی و زمینه سازی جهت ورود به فضای شبکه های تلویزیونی، نقد و بررسی آثار تولیدی رسانه های مختلف، تعامل با فیلمسازان و عوامل سینما و تلویزیون، معرفی کارشناس رسانه ای حوزوی جهت مشاوره دینی، حمایت از طلاب هنرمند در عرصه رسانه و تولید پژوهش با محوریت دین رسانه ای و رسانه دینی از رویکردهای مهم آموزشی این مرکز است، بیان کرد: توجه به تربیت حوزویان آشنا به زبان رسانه در عرصه‌های مختلف یکی از وظایف مهم حوزه های علمیه در عصر امروزی است.

وی با بیان اینکه درهمین راستا حوزه علمیه باید زمینه های آموزشی، پژوهشی و تولیدی را برای طلاب مستعد و علاقه‌مند فراهم کند تا آنان با شیوه های نوین تبلیغی بتوانند معارف بلند دین را به مردم ارائه کنند اضافه کرد: حوزه نباید از تحولات جهانی کنار بماند و کسانی که تدبیر امور حوزه را در دست دارند، باید ترتیبی اتخاذ کنند که طلاب در جریان مسائل قرار گیرند.

طاهری با تاکید بر اینکه حوزه علمیه برای پیشرفت، باید از ابزارها و روش های متداول در محیط های علمی استفاده و خود را از امکاناتی که بشر را در راه کسب علم موفق تر می سازد، محروم نسازد، گفت: حوزه علمیه در این موقعیت، برای تحول در نظام تبلیغی و هماهنگی با حرکت شتابان رسانه های نوین، چاره ای جز رویکرد ایجابی و تولیدی در عرصه های پژوهش، آموزش و عملیات تبلیغ رسانه ای نداردکه خلأ آن در همه زمینه ها مشهود است.

وی افزود: مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان به منظور جذب فضلا و آموزش آنان در سطح تخصصی و مورد نیاز رسانه ملی و فرا ملی به منظور تولید برنامه و محتوای منطبق با موازین اسلام و تاثیر گذار در جامعه اسلامی نسبت به راه اندازی این مرکز گسترش رسانه دینی اقدام کرده است.