ابراهیم پرچمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید استاندار اصفهان از پروژه مصلای اصفهان اظهار داشت: استاندار در این بازدید رویکرد مثبت خود را برای بهره برداری هر چه سریعتر مصلی تا پایان سال آینده اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه استاندار اصفهان بر تبدیل مصلای به نماد شرعی اصفهان تاکید دارد، افزود: بر اساس وعده‌های ارائه شده برنامه‌ریزی برای بهره برداری کامل این پروژه تا سال آینده انجام شد.

مدیر پروژه مصلای اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه به منظور بهره برداری کامل مصلای اصفهان نیازمند ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم، اضافه کرد: ۶۰ میلیارد تومان از این اعتبار برای تکمیل صحن اصلی و ۶۰ میلیارد تومان نیز برای تکمیل پارکینگ، فضای سبز و دیگر ملزومات مصلا استفاده خواهد شد.

وی اعتبار دولتی مصلای اصفهان در سال جاری را شش میلیارد تومان اعلام کرد و ابراز داشت: تاکنون دو میلیارد تومان از این اعتبار جذب شده و استاندار قول جذب کامل اعتبارات امسال مصلا را داده است.

پرچمی با اشاره به درآمدهای مصلای اصفهان نیز گفت: درآمدهای ناشی از مستغلات این پروژه بیشتر صرف هزینه‌های جاری می‌شود و برای تامین منابع مالی مورد نیاز انجام پروژه‌های عمرانی به منابع اعتباری دولت و کمک خیرین نیاز داریم.