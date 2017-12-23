نخستین نمایشگاه دائمی صنایع دستی روستایی کشوردرخمین افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی استان مرکزی، سیدمحمد حسینی اظهار داشت: یکی از هنرمندان صنایع دستی استان مرکزی در روستای اسفنجه با اختصاص یک واحد کارگاه تولیدی آثار چوبی، انبار و فضای نمایشگاهی و فروشگاهی، در حال ایجاد اولین واحد تولیدی و نمایشگاه دائمی آثار صنایع دستی روستایی به شکل منسجم در کشور است.

وی اضافه کرد: در راستای حمایت از اشتغال زایی روستایی توسط اداره کل میراث فرهنگی استان در خصوص تجهیز کارگاه این واحد تولیدی و نمایشگاهی اقداماتی صورت خواهد گرفت و امیدواریم با رایزنی های به عمل آمده شرایط برای تخصیص اعتبار تسهیلات روستایی به این واحد نیز فراهم شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی ادامه داد: به جز امتیاز منحصر به فرد و اولین بودن این طرح در کشور، امتیاز قرار گرفتن در یکی از مسیرهای گردشگری نیز موجب ممتاز بودن این حرکت است.

حسینی توضیح داد: روستای اسفنجه در مسیر محور گردشگری بخش کمره شهرستان خمین و در نزدیکی دستکندهای تاریخی و امامزاده روستای تهیق و سراب روستای خان آباد قرار دارد و وجود این واحد در این روستا با انجام بازاریابی و تبلیغات لازم می تواند اقدام خوبی برای رفع مشکل هنرمندان صنایع دستی این منطقه در زمینه فروش آثار باشد و رونق را در پی داشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی در پایان گفت: این واحد تولیدی، نمایشگاهی در وسعت ۳۲۰متر مربع در حال احداث و تجهیز است و همزمان با دهه فجر سال جاری به بهره برداری می رسد.