شهرداری با تغییر طرح ترافیک به فکر درآمد نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پورسیدآقایی در حاشیه سومین جلسه اضطراری مدیریت بحران تهران در ارتباط زنده با بخش خبری شبکه تهران، افزود: روش سنتی فروش سالیانه طرح ترافیک نیاز به بازنگری داشت و طرح سنتی فعلی مشکلاتی را ایجاد کرده بود.

وی ادامه داد: طرح جدید در حد طرح و پیشنهاد است و برای نهایی شدن نیاز به مصوبه شورای عالی ترافیک دارد. همچنین نرخ های آن را نیز باید شورای شهر تهران به تصویب برساند.

پورسیدآقایی در خصوص جزئیات این طرح گفت: مردم می توانند با توجه به نیاز خود و متناسب با زمان ورود به طرح ترافیک، طرح روزانه بخرند و فروش طرح سالیانه متوقف می شود.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه این طرح بر اساس تجربه کشورهای پیشرفته دنیا تهیه شده، گفت: شهروندان تهرانی به جای خرید طرح ۴۰ هزار تومانی می توانند بر اساس ساعات مورد تقاضا طرح بخرندو اگر در زمان های کم ترافیک یعنی بعد از ساعت ۱۰ وارد محدوده شوند و قبل از ساعت ۴ از محدوده خارج شوند می توانند با هزینه بسیار کمتر طرح بخرند.

وی ادامه داد: در طرح جدید، طرح ترافیک پنجشنبه ها لغو می شود و مردم ساکن منطقه طرح می توانند تا ساعت ۸ بدون پرداخت عوارض از محدوده خارج شوند.

پورسیدآقایی تاکید کرد: این طرح باعث توزیع سفر و ترافیک می شود و نگاه درآمدزایی به این محدوده نداریم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اضافه کرد: عوارضی، از برخی نهادهای دولتی که پیش از این با مبلغ بسیار پایین طرح سالیانه می گرفتند، افزایش خواهد یافت و پیش بینی می کنیم در صورت تصویب نهایی از محل افزایش عوارض برای این نهادها درآمد از ۳۵۰ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند.