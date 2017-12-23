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۲ دی ۱۳۹۶، ۲۰:۰۱

وزیر خارجه مصر تأکید کرد؛

روابط قاهره و واشنگتن تحت تأثیر تصمیم ترامپ درباره قدس قرار نگرفت

روابط قاهره و واشنگتن تحت تأثیر تصمیم ترامپ درباره قدس قرار نگرفت

وزیر خارجه مصر تأکید کرد که روابط مصر با آمریکا تحت تأثیر تصمیم دونالد ترامپ برای به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل قرار نگرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «النشره»، «سامح شکری» وزیر خارجه مصر اعلام کرد که مشارکت کشورش در نگارش قطعنامه اخیر شورای امنیت در خصوص قدس اشغالی به منظور هدف قرار دادن یک کشور دیگر اتخاذ نشده است.

وی بدون ذکر نام ایالات متحده تأکید کرد: این اقدام برای حمایت از وضعیت قدس صورت گرفته است و قرار نبود با این قطعنامه کشور خاصی مورد هدف قرار بگیرد.

سامح شکری افزود: ۱۴ کشور در شورای امنیت که روابط نزدیکی با آمریکا هم دارند به این قطعنامه رأی مثبت دادند.

وی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند تصمیم اخیر آمریکا در خصوص قدس به روابط مصر و آمریکا آسیب زده است، گفت: روابط دوجانبه مصر بر اساس منافع مشترک و احترام متبادل شکل می گیرد و ممکن است در برخی موارد اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد.

شکری تصریح کرد: روابط مصر با آمریکا راهبردی است و تحت تأثیر این اختلاف نظرها قرار نمی گیرد و همین مسأله نشان دهنده اهمیت رایزنی و گفتگو در این گونه اختلاف نظرهاست و نباید گمان کرد که این اختلاف نظرها به معنای بحران در روابط دو کشور است بلکه روابط مصر و آمریکا ریشه دار و عمیق است.

کد مطلب 4180618

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