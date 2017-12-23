ساماندهی امور جوانان در اردبیل نیازمند برنامه مدون است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو عصر شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان اردبیل به ضرورت تدوین برنامه جامع برای پاسخ به نیاز جوانان و امور مربوط به آن ها تأکید کرد.

وی افزود: هر چند اقداماتی در گذشته عملی شده اما ضروری است دغدغه جوانان در جلسات مستمر بررسی شده و راهکارهای عملیاتی برای رفع آن در نظر گرفته شود.

استاندار اردبیل ادامه داد: به منظور بررسی دغدغه جوانان تا پایان سال چهار جلسه ساماندهی امور جوانان برگزار می‌شود و انتظار می‌رود ادارات متولی با برنامه مشخص به نیازهای جوانان پاسخ گویند.

بهنامجو با اذعان به اینکه امروز مشکلاتی همچون بیکاری، طلاق، مسکن و ... دغدغه جوانان است، اضافه کرد: باید تلاش کنیم پاسخ مناسبی برای این دغدغه‌ها یافته و عملیاتی کنیم.

وی به ضرورت رصد برنامه‌های اجرا شده حوزه جوانان نیز اشاره و تصریح کرد: انتظار می‌رود برنامه‌ها به لحاظ کمی و کیفی رصد شود.

به گفته استاندار اردبیل در پاسخ به دغدغه جوانان سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند بازوی یاریگر دستگاه‌های اجرایی باشند و انتظار می‌رود در اجرای برنامه‌های مرتبط با جوانان مشارکت فعال‌تری داشته باشند.