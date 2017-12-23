۱۴ درصد منابع ملی پارک موزه دفاع مقدس مازندران تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان شامگاه شنبه در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در خصوص اعتبارات تخصیصی پارک موزه دفاع مقدس مازندران گفت: امسال ۱۲.۱ دهم میلیارد تومان از منابع استانی و ملی برای احداث پارک موزه دفاع مقدس تأمین منابع شد.

وی به منابع استانی این پروژه اشاره کرد و ادامه داد: منابع استانی پارک موزه دفاع مقدس ۶.۵ میلیارد تومان است که از این میزان حدود ۳.۵ میلیارد تومان یعنی ۵۴ درصد از کل منابع تخصیص پیدا کرد.

نبیان یادآور شد: برای بالا بردن سرعت انجام کار می‌توانستیم رقمی از این منابع را به‌صورت ملی کمک بگیریم و این پروژه را به سرانجام برسانیم.

معاون عمرانی استاندار مازندران به تأمین منابع ملی پروژه پارک موزه دفاع مقدس اشاره کرد و اظهار داشت:۵.۶ دهم میلیارد تومان از منابع ملی برای این پروژه تأمین شد که از این میزان حدود ۱۴ درصد تخصیص پیدا کرد.

وی به بازدید استاندار مازندران از روند اجرای این پروژه اشاره و ابراز امیدواری کرد: با تخصیص منابع ملی واستانی این طرح در تاریخ مقررشده به انجام برسد.

معاون عمرانی استاندار مازندران در خاتمه سخنانش همکاری همه دستگاه‌ها را برای کمک به اتمام این پروژه خواستار شد و خاطرنشان کرد: شهرداری، مدیران و دستگاه‌های اجرایی همچون شرکت گاز، آب و برق برای رفع نیازهای این پروژه مهیا شدند که امیدواریم با تخصیص منابع موردنظر بخشی از بدهی‌های این پروژه پرداخت و این طرح به اتمام خود نزدیک شود.