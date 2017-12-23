شناسنامه مسیرهای خروجی و مبادی ورودی شهرهای استان تهران تهیه شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی شامگاه شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران که با حضور کمیته های چهارده گانه در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: هماهنگی مطلوبی بین شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و مدیریت بحران شهر تهران صورت گرفته است.

استاندار تهران گفت: امداد رسانی در ساعت اولیه بروز بحران یک اصل اساسی در مدیریت بحران است.

وی تهیه شناسنامه از مسیرهای خروجی و مبادی ورودی شهرها وشهرستان های استان تهران برای تعیین و تفکیک مسیر تردد مردم و تردد شهروندان را ضروری دانست.

مقیمی ضمن تاکید بر مقاوم سازی بافت فرسوده اظهار داشت: بسیاری از شهرستان های استان تهران دارای سوله مدیریت بحران هستند و آمادگی لازم را هنگام وقوع زلزله دارند.

استاندار تهران اضافه کرد: باید از طریق رسانه ها به آموزش همگانی مردم بپردازیم.

بر اساس این گزارش، احمد صادقی، رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ و سردار مهماندار رییس پلیس راهورتهران بزرگ نیز حضور داشتند.

ساعت ۲۳:۲۷ چهارشنبه شب تهران با زلزله ای نسبتا شدید لرزید. این زلزله دراستان های البرز و قم همچنین در بخش هایی از قزوین ، گیلان و استان مرکزی نیز احساس شد.



مرکز لرزه نگاری کشور مرکز این زلزله را مرز استانهای تهران و البرز - حوالی ملارد(تهران) و قدرت آن را ۵.۲ ریشتر اعلام کرده است. این زمین لرزه در عمق ۷ کیلومتری زمین رخ داد، پس از این زلزله، جلسات متعدد ستاد مدیریت بحران در استانداری تهران برگزار شد.

در این جلسه همچنین دستگاه های تابع مدیریت بحران، به ارائه گزارشی از مدیریت بحران پرداختند.