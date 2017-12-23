به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار شنبه‌شب در نشست خبری پیش از بازی پارس جنوبی جم و گسترش فولاد تبریز اظهار داشت: نیم فصل اول را خوب آغاز کردیم و با نتایج مطلوب توانستیم در بالای جدول قرار بگیریم.

وی اضافه کرد: هواداران تیم ما همیشه همراه و کمک ما بوده‌اند و در هیچ مسابقه‌ای ما را تنها نمی‌گذارند و امیدواریم فردا نیز برای تشویق و همراهی با تیم به ورزشگاه بیایند.

سرمربی تیم فوتبال پارس‌جنوبی‌جم ادامه داد: در مسابقه فردا مقابل گسترش فولاد دنبال کسب هر سه امتیاز هستیم و فقط برای کسب پیروزی به میدان می‌رویم.

وی بیان کرد: مسابقه سختی را مقابل گسترش فولاد داریم و امیدواریم فردا بتوانیم با کسب سه امتیاز دل هواداران را شاد کنیم و خیال خودمان را برای حضور در بالای جدول رده‌بندی لیگ راحت‌تر کنیم.

تاتار درباره شایعه جدایی ارسلان مطهری از این تیم خاطرنشان کرد: مطهری در بازی اخر که ما در تهران مقابل نفت داشتیم دچار آسیب‌دیدگی شد و این آسیب‌دیدگی به بدنه تیم ما ضربه وارد کرد.