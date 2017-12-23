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۲ دی ۱۳۹۶، ۲۱:۰۴

قاسمی خطاب به وزیر خارجه بحرین؛

حقیرتر از آنید که درباره ایران سخن بگویید

حقیرتر از آنید که درباره ایران سخن بگویید

سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سخن سخیف وزیر خارجه بحرین درباره کشورمان گفت: کوچکتر و حقیرتر از آن هستید که درباره ایران کهن و سرفراز سخن بگویید.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به توئیت سخیف و گستاخانه وزیر امور خارجه بحرین درباره سرزمین و حکومت ایران اظهار داشت: حقیرتر و کوچک تر از آنید تا درباره ایران سرفراز و مظهر تاریخ و تمدنی کهن و پر شکوه اظهار نظر کنید.

وی افزود: کهن دیارِ ایران با مردمانی اصیل و فرهیخته، دارای یکی از  کم نظیرترین تاریخ، تمدن فرهنگ، دموکراسی و از مستقل ترین کشورها در منطقه و کابوس حاکمان ناکام بحرین و دیگر مرتجعینی است که هنری جز سرکوب خواست اکثریت مردم و جنایت علیه آنان آنهم تحت حمایت دیگر کشور های فرامنطقه ای ندارند.

کد مطلب 4180662

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    نظرات

    • امین IR ۰۲:۳۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
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      خب چی گفته بوده وزیره؟

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