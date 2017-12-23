حقیرتر از آنید که درباره ایران سخن بگویید

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به توئیت سخیف و گستاخانه وزیر امور خارجه بحرین درباره سرزمین و حکومت ایران اظهار داشت: حقیرتر و کوچک تر از آنید تا درباره ایران سرفراز و مظهر تاریخ و تمدنی کهن و پر شکوه اظهار نظر کنید.

وی افزود: کهن دیارِ ایران با مردمانی اصیل و فرهیخته، دارای یکی از کم نظیرترین تاریخ، تمدن فرهنگ، دموکراسی و از مستقل ترین کشورها در منطقه و کابوس حاکمان ناکام بحرین و دیگر مرتجعینی است که هنری جز سرکوب خواست اکثریت مردم و جنایت علیه آنان آنهم تحت حمایت دیگر کشور های فرامنطقه ای ندارند.