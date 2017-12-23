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۲ دی ۱۳۹۶، ۲۱:۱۶

حریق خیابان توریست باقرشهر خاموش شد/مصدومیت یک آتش نشان

حریق خیابان توریست باقرشهر خاموش شد/مصدومیت یک آتش نشان

ری- رییس آتش نشانی باقرشهر از اطفا حریق انبار کارتن در خیابان توریست این شهر خبر داد.

ابوالفضل رضایی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:  حریق چندین سوله انبار کارتن در خیابان توریست باقرشهر از طریق سامانه ۱۲۵ به آتش نشانان باقرشهر اطلاع داده شد.

رییس آتش نشانی باقرشهر گفت: به سرعت ایستگاه اول آتش نشانی باقرشهر به محل اعزام و مشغول اطفا حریق شدند و در عین حال درخواست کمک از سازمان آتش نشانی شهرداری تهران نیز شد.

وی گفت: با تلاش و حضور به موقع آتش نشانان حریق انبار در خیابان توریست اطفاء شد.

رضایی افزود: علت این حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.

بر اساس این گزارش در این حریق یک نفر از آتش نشانان دچار مصدومیت شد که توسط عوامل اورژانس مورد مداوا قرار گرفت.

کد مطلب 4180663

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