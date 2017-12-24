جذب سرمایه گذاری خارجی مستلزم گسترش رایزنی ها و مبادلات تجاری است

منوچهر توسطی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بدون ارتباط با دیگر کشورها قادر به توسعه تجارت خارجی چه در حوزه صادرات و چه در حوزه واردات نیستیم واین ارتباطات برای توسعه در حوزه های مختلف صنایع ومعادن و کشاورزی یک نیاز انکار ناپذیر است.

وی افزود: هدف اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، علاوه بر گسترش ارتباط تجاری با دیگر کشورها به خصوص کشورهای منطقه، ایجاد تعامل و رابطه بین دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اراک بیان کرد: در اتاق بازرگانی استان مرکزی برنامه گسترده برای روابط تجاری بیشتر با کشورهای هدف در دستور کار قراردارد و با پذیرش هیات های تجاری خارجی و اعزام هیات های تجاری استان مرکزی به کشورهای هدف به دنبال تقویت روابط تجاری هستیم.

توسطی با اشاره به اینکه گسترش مبادلات تجاری می تواند موجب جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش صادرات در استان شود بیان داشت: با موفقیت در روند ذکرشده قدم های بسیار بلند و تاثیر گذار در راستای رفع رکود و ایجاد رونق در حوزه تولید و اقتصاد استان برداشته می شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اراک در بخش دیگر سخنان خود خاطرنشان کرد: در حوزه معدن نیز کارهای خوبی در ارتباط با موضوع تکنولوژی صورت گرفته است، در اتاق بازرگانی استان سعی کردیم ارتباط معدن کاران با فعال معدن در دیگر کشورهایی که در حوزه معدن صاحب نام هستند برقرار شود.

وی ادامه داد: در همین رابطه سال گذشته یک گروه در قالب هیات معدنکار به کشور برزیل در راستای فراگیری مسایل فنی و تکنولوژی اعزام شد که برای این صنف وصنعت بسیار مفید واقع شد و از دستاورد این سفر راضی بودند چون کشور برزیل در زمینه تولید سنگ های تزیینی معدنی صاحب نام و تجربه است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اراک با اشاره به حوزه کشاورزی استان هم گفت: در حوزه کشاورزی تلاش داریم تا از روش سنتی به سمت روش علمی و تکنولوژی جدید هدایت شود. در حوزه گل هم ارتباط بین گلکاران هلند و محلات برقرار شده که هیاتی از ایران دو بار به هلند اعزام و از تجربیات گلکاران این کشور بهره مند شدند.

وی بیان داشت: در زمینه کشت فراسرزمینی هم کمیته ای در زیرمجموعه کمیسیون کشاورزی مجلس تحت عنوان کمیته کشت فراسرزمینی شکل گرفته که قرار است با کشور غنا و کنیا ارتباط برقرار و از پتانسیل کشاورزی این دو کشور استفاده شود.